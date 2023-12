Como prevenção contra o período chuvoso que se aproxima, a Prefeitura de Ipatinga intensificou ainda mais suas medidas de combate às arboviroses, nesta quarta-feira (20), com a circulação de mais dois carros fumacê pelos bairros da cidade. Com um total de quatro veículos, a iniciativa multiplica os esforços no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

O prefeito Gustavo Nunes destaca a importância desse reforço. “Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estamos comprometidos em proteger nossa comunidade contra as arboviroses cuja incidência normalmente aumenta na chegada do verão. Esses novos carros fumacê são uma adição importante para combatermos o mosquito transmissor e prevenirmos surtos dessas doenças”.

Desde o início do mês, a operação dos carros fumacê foi acionada com base nos resultados do último Levantamento de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa). Nesta quarta-feira (20), as ações se concentraram nos bairros Iguaçu, Imbaúbas, Areal, Bom Retiro e Bela Vista. Nesta quinta (21) as equipes estarão nos bairros Canaã e Bom Jardim. E na sexta-feira (22) será a vez do Canaãzinho, Caravelas, Esperança e Cidade Nobre. Na próxima semana os trabalhos prosseguem em novos bairros.

HORÁRIOS

A Secretaria de Saúde enfatiza que os carros passam no fim da madrugada, por volta de 5h30, e ao entardecer, cerca de 18h30, períodos em que os mosquitos estão mais ativos. Além do trabalho nas ruas, a colaboração da população é crucial, mantendo cuidados em casa para evitar focos de reprodução do mosquito.