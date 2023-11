A Prefeitura de Coronel Fabriciano lançou mais um edital, desta vez, de Processo Seletivo para suprir a demanda do quadro de servidores para iniciar o ano letivo no município. São oferecidas 132 vagas para cargos de níveis fundamental, médio/técnico. Os salários vão de R$ 1.477,67 até R$ 4.041,84 com jornada mensal de trabalho variada.

O prazo de inscrição vai do dia 23 de novembro (hoje) até o dia até 11 de dezembro de 2023. A inscrição é realizada exclusivamente pelo site novo.ibgpconcursos.com.br, empresa contratada para realizar o certame.

Os valores da taxa de inscrição variam conforme o cargo escolhido pelo candidato: R$ 65,00 (fundamental); R$ 85,00 (médio/técnico) e R$ 90 (superior). O candidato tem até o dia 12 de dezembro para pagar a taxa.

O prazo para entrar com o pedido de isenção vai do dia 23 a 27 de novembro e é realizado no site IBGP Concursos.

O edital completo, com todas as informações sobre prova, conteúdo exigido na prova, pré-requisitos de cada cargo e outros detalhes, está disponível no site do IBGP. O candidato também deve ficar atento às orientações no site da empresa responsável pela realização do concurso.

As provas objetivas estão agendadas dia 7 de janeiro de 2023.

