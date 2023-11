A Usipa está promovendo, nesta semana, uma iniciativa de grande relevância para os atletas da natação: a Semana de Prevenção Aquática. Entre os dias 7 e 10 de novembro, a instituição, em parceria com o 11 º Batalhão de Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, busca informar e conscientizar sobre a importância da segurança aquática, visando prevenir acidentes nas águas.

O evento, que é realizado nas dependências da Usipa, no bairro Horto, assim como na unidade II do bairro Ideal, o Recanto Ideal Clube (RIC), em Ipatinga, está oferecendo palestras ministradas pelos bombeiros militares. Além disso, a semana inclui aulas na piscina voltadas à Segurança Aquática, proporcionando conhecimento aos atletas da Usipa.

Rômulo Ferreira, coordenador do departamento de Natação da Usipa, destaca a importância dessa conscientização. “A água é um elemento que proporciona momentos de diversão e lazer, mas também pode representar perigos reais. É nosso dever promover a conscientização sobre a segurança aquática e capacitar nossos atletas, alunos e seus familiares para prevenir acidentes. Estamos muito satisfeitos por contar com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que traz sua expertise para enriquecer nossa Semana de Prevenção Aquática”, destacou.

As palestras ministradas pelos bombeiros abordam tópicos cruciais, como brincadeiras inadequadas em piscinas, a importância de medidas de prevenção em praias, piscinas e rios. As aulas práticas na piscina também oferecem treinamento essencial, ensinando técnicas de nado seguro e ação em situações de emergência.

A Semana de Prevenção Aquática demonstra o compromisso da Usipa em criar um ambiente seguro e informado, onde a diversão na água possa ser desfrutada com tranquilidade. A conscientização e a disseminação de informações sobre segurança aquática são cruciais, e a Usipa está fazendo a sua parte para contribuir com a segurança e o bem-estar, além de ser uma oportunidade valiosa para adquirir conhecimentos que podem salvar vidas. A Usipa e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais estão unidos nesse esforço conjunto de prevenir acidentes aquáticos e promover a segurança em ambientes aquáticos.