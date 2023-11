Está previsto para mais da metade das cidades de Minas Gerais, um temporal de até 100 milímetros. A chuva deve ser acompanhada de ventos fortes, de até 100 km/h e também há a possibilidade de queda de granizo. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido para 621 dos 853 municípios mineiros. As principais cidades da Região Metropolitana do Vale do Aço estão na lista.

Segundo o Inmet, essa condição, oferece riscos, com possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O alerta teve início na manhã desta terça-feira (31) e segue até às 10h desta quarta-feira (1º).