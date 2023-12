URGENTE – O jogador Somália, ex-atacante de grandes clubes como o Fluminense, Botafogo, Grêmio, América Mineiro e São Caetano, com passagem também pelo futebol holandês, está sob observação no Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga. O atleta, de 46 anos veio visitar seus pais, que residem na Região Metropolitana do Vale do Aço.

O ex-atacante passou mal na noite ontem (1/12), segundo informa o Globo Esportes, com suspeita de AVC. Somália estava com muitas dores na cabeça e foi encaminhado para o HMC, onde fez uma tomografia. O primeiro diagnóstico foi de AVC, mas os médicos admitem também a possibilidade de uma trombose no seio facial.

CARREIRA DE GLÓRIAS

O jogador, capixaba de Nova Venécia, iniciou a sua carreira profissional em 1996 pelo América Mineiro, em Belo Horizonte. Após passagem pelo futebol holandês, chegou ao São Caetano em 2001, no início dos anos de ouro do clube do ABC paulista, quando conquistou o Campeonato Paulista de 2004 e os vice-campeonatos Brasileiro e Libertadores de 2001 e 2002, respectivamente.

Após atuar em outros clubes, voltou ao São Caetano em 2007 para ser o artilheiro do Paulista e consolidar o status de ídolo. Os gols no estadual paulista daquela ocasião renderam o interesse do Fluminense, que o contratou na mesma temporada. Pelo clube carioca, marcou 10 gols e foi vice-campeão da Conmebol Libertadores, em 2008.

PRIMEIRA INFORMAÇÃO

Segundo o jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte, a primeira informação foi divulgada por Denis, ex-companheiro do atacante nos tempos de América, pelas redes sociais. Diz o texto: “Notícia que venho passar em nome da família do meu amigo Wanderson de Paula Sabino, o Somália. Em visita aos pais em Ipatinga, sofreu um AVC hemorrágico e está em observação no hospital da mesma cidade. Oremos para que tudo se resolva da melhor forma”, escreveu.