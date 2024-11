O WhatsApp lançou nesta semana uma nova funcionalidade que permite aos usuários transformar mensagens de áudio em texto automaticamente, tornando a comunicação mais acessível e prática para situações em que não é possível ouvir os áudios.

A novidade, que já está disponível para usuários do sistema iOS, chega como resposta a uma antiga demanda dos usuários do aplicativo de mensagens. A função de transcrição automática promete revolucionar a forma como as pessoas interagem com mensagens de voz no WhatsApp.

Para utilizar o recurso, basta que o usuário receba uma mensagem de áudio e toque no ícone de transcrição, representado por três pontos. O sistema então converte automaticamente o conteúdo falado em texto escrito, facilitando a leitura em ambientes barulhentos ou situações que exigem silêncio.

A ferramenta utiliza tecnologia de reconhecimento de voz avançada e funciona mesmo com áudios longos. Vale ressaltar que o processo de transcrição acontece localmente no próprio aparelho do usuário, garantindo a privacidade das conversas, marca registrada do WhatsApp.

Por enquanto, o recurso está disponível apenas para iPhone com iOS 17 ou superior, e suporta mensagens em inglês e português. A empresa informou que trabalha para expandir a função para dispositivos Android nos próximos meses.

A implementação dessa nova funcionalidade representa um avanço significativo na acessibilidade do aplicativo, beneficiando especialmente pessoas com deficiência auditiva e usuários que precisam verificar mensagens em ambientes inadequados para reprodução de áudio.

Especialistas em tecnologia avaliam a novidade como um passo importante para tornar a comunicação digital mais inclusiva e versátil, adaptando-se às diferentes necessidades dos usuários no dia a dia.