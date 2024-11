A avenida Macapá, localizada no bairro Veneza I, em Ipatinga, será interditada nesta quarta-feira (20), feriado da Consciência Negra, para a conclusão dos serviços de poda de árvores. O bloqueio será realizado pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) das 7h às 16h.

A ação integra uma série de medidas preventivas adotadas pelo município em preparação para o período chuvoso, visando evitar acidentes e transtornos causados pela queda de galhos e árvores durante as chuvas mais intensas.

O Departamento de Trânsito orienta os motoristas a ficarem atentos à sinalização instalada no local e seguirem as rotas alternativas indicadas pelos agentes. A interdição temporária da via é necessária para garantir a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos usuários da avenida durante a execução do serviço.

A previsão é que o tráfego seja normalizado após as 16h, quando todos os serviços de poda e limpeza da via estiverem concluídos. A secretaria recomenda que os motoristas programem rotas alternativas para evitar transtornos durante o período de interdição.