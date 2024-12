A Cooperativa de Consumo dos Empregados da Usiminas (Consul) inaugurou mais uma unidade no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, com supermercado e ótica, ampliando sua presença na região. O novo estabelecimento conta com 700 metros quadrados de área de vendas e mais de 8 mil produtos em seu portfólio.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente da Consul, Adilson Suda, acompanhado dos diretores Emílio Chain e Salvador Prado Júnior. O vice-prefeito de Santana do Paraíso, José Anício de Almeida, e o empreendedor do Cidade Nova Mall, Lucélio Castro, também prestigiaram o evento.

A nova unidade apresenta setores completos de açougue, hortifrúti, padaria, mercearia, adega e perfumaria. Um diferencial do estabelecimento é a ótica integrada à loja, oferecendo serviços especializados aos clientes. Para maior comodidade no atendimento, a unidade dispõe de cinco checkouts convencionais e dois de autoatendimento.

O estacionamento comporta 70 vagas, facilitando o acesso dos consumidores. Durante a solenidade de inauguração, o presidente da Consul e o diretor do Cidade Nova Mall discursaram para os presentes, seguido pelo descerramento da placa inaugural e um coffee break para os convidados.

A expansão da rede Consul representa um importante investimento no desenvolvimento comercial de Santana do Paraíso, gerando empregos e proporcionando mais opções de compras para a população local.