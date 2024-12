O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 79 anos, foi internado às pressas na noite desta segunda-feira (9) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia para drenagem de um hematoma intracraniano. O procedimento foi realizado após Lula relatar dores de cabeça intensas. De acordo com o boletim médico divulgado na madrugada desta terça-feira (10), o presidente encontra-se bem e permanece sob monitoramento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo informações do hospital, Lula começou a sentir dores de cabeça ainda em Brasília, na noite de segunda-feira. Ele foi encaminhado ao hospital na capital federal, onde exames de imagem detectaram uma hemorragia intracraniana causada por um acidente doméstico ocorrido em 19 de outubro.

Devido à gravidade do quadro, o presidente foi transferido para São Paulo, onde uma equipe médica realizou uma craniotomia para drenar o hematoma. O procedimento transcorreu sem complicações, e Lula permanece sob os cuidados dos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, que lideram a equipe responsável por seu acompanhamento.

ACIDENTE DOMÉSTICO

O hematoma que levou à cirurgia foi consequência de uma queda sofrida por Lula no banheiro da residência oficial da Presidência, em outubro. Na ocasião, o presidente bateu a nuca, precisou levar cinco pontos e realizou exames de imagem. Embora liberado para retornar ao trabalho, ele foi aconselhado a evitar viagens longas durante o período de recuperação.

Desde o acidente, Lula manteve uma rotina médica rigorosa, incluindo acompanhamento para monitorar eventuais complicações. O episódio interrompeu sua agenda de compromissos internacionais, como a participação em uma reunião do BRICS na Rússia.

Este não é o primeiro procedimento médico enfrentado por Lula nos últimos anos. Em setembro de 2023, o presidente passou por uma artroplastia total do quadril direito para tratar o desgaste na cartilagem da região. Após um período de recuperação, ele voltou às atividades normais, embora com acompanhamento médico regular.

O hospital informou que um novo boletim médico será divulgado ao longo da manhã desta terça-feira (10). Uma coletiva de imprensa com a equipe médica está marcada para as 9h, onde mais detalhes sobre a evolução do quadro de saúde do presidente serão apresentados.

Apesar da gravidade do procedimento, a equipe médica destaca que o presidente está em boas condições após a cirurgia e segue monitorado para garantir sua plena recuperação.

*Com informações G1