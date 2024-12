O apresentador Rodrigo Faro anunciou nesta quinta-feira (5), o fim de sua trajetória na Record TV após 16 anos de parceria. A decisão de não renovar o contrato foi tomada em comum acordo entre as partes, marcando o encerramento de uma era significativa na televisão brasileira.

Com uma carreira versátil que começou na emissora em 2008, Faro conquistou o público brasileiro através de diversos projetos. À frente do programa “A Hora do Faro”, ele se consolidou como um dos principais nomes do entretenimento nacional, especialmente com quadros populares como “Dança, Gatinho” e “Vai dar Namoro”.

Em comunicado publicado em suas redes sociais, o apresentador expressou gratidão pelo período vivido na emissora. “Foi uma jornada incrível de aprendizado e realizações”, destacou Faro, que também comandou programas como “Ídolos”, “A Fazenda de Verão” e “Canta Comigo” durante sua passagem pela Record.

A trajetória do artista na televisão começou ainda na infância, com comerciais publicitários, passando pelo grupo musical Dominó e por diversas novelas em diferentes emissoras. Formado em Rádio e TV pela USP, Faro construiu uma carreira sólida que inclui trabalhos marcantes na Globo, como “O Cravo e a Rosa” e “Chocolate com Pimenta”.

Recentemente, o apresentador expandiu seus horizontes ao protagonizar o filme “Silvio”, onde interpreta o icônico comunicador Silvio Santos. Sobre seu futuro profissional, Faro mantém o mistério, mas promete novidades em breve: “Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir”, afirmou o apresentador, que deixa um legado significativo na televisão brasileira.

*Com informações Estadão