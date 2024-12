Silvia Abravanel, conhecida como a “filha número 2” de Silvio Santos, recebeu uma herança especial do pai falecido em agosto deste ano. A mansão onde cresceu, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, foi destinada em especial à Silvia. A revelação sobre a decisão do apresentador foi divulgada pelo jornalista Leão Lobo ao portal Splash.

A escolha de Silvio Santos em beneficiar especificamente Silvia com este bem imóvel reflete a relação única entre pai e filha. Segundo Leão Lobo, amigo próximo da herdeira, o vínculo entre os dois sempre foi muito forte e marcado por momentos significativos ao longo da vida.

A própria Silvia demonstra a profundidade dessa conexão em declarações recentes. Em entrevista, ela revelou que ainda mantém “conversas” diárias com o pai em pensamento, expressando a dificuldade em lidar com sua ausência. “Para mim, meu pai não morreu, ele está vivo e vai viver o resto da minha vida dentro do meu coração”, afirmou a apresentadora.

O legado deixado por Silvio Santos à sua “filha número 2” representa mais que um bem material. A mansão no Morumbi carrega memórias da infância e juventude de Silvia, tornando-se um símbolo da relação especial que pai e filha construíram ao longo dos anos. A escolha do apresentador em destinar este patrimônio específico a apenas uma de suas herdeiras demonstra a singularidade do vínculo afetivo entre ambos.