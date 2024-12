Uma harmonia entre as cores, luzes e imagens projetadas no Casarão histórico da Fundação Aperam envolveram a 30ª Cantata de Natal da Fundação Aperam, realizada nas noites de sábado e domingo (14 e 15/12), no Centro de Timóteo. Mais de 8 mil pessoas prestigiaram o tradicional espetáculo aberto à comunidade.

Pelas janelas do casarão histórico, os 45 integrantes do Coral Infantojuvenil Aperam cantaram um repertório com canções natalinas e brasileiras e internacionais, que valorizam o amor, a família, a fé e o nascimento do menino Jesus. O Coral é regido pela maestrina Josiane Drummond, com o acompanhamento dos músicos Marcony Carvalho, Ramon Soares, Calebe Bicalho, Fernando Rian e Gabriel Moura.

“A experiência é muito boa de poder ver o público prestigiando o nosso trabalho de um ano inteiro de preparação. Em tudo sou muito grata. Estou sempre vivendo novos aprendizados. Eu amo muito cantar e fazer parte do Coral Aperam é um privilégio para mim”, disse a coralista Vitória Bragança.

“Com alegria, a Aperam South America e a Fundação Aperam recebem todo ano a comunidade para noites que reacendem a magia, fé e esperança. A 30ª edição marca também os 80 anos da Aperam, os 50 anos da Aperam BioEnergia e os 30 anos da Fundação Aperam, um ano histórico de impacto transformador. Esse espetáculo foi mais um presente nosso para a comunidade, expressando nossos votos de saúde e prosperidade em 2025”, discursou Coronel Luiz Magalhães, presidente da Fundação Aperam.

“A Cantata da Fundação Aperam faz parte da nossa história e do calendário de eventos de Timóteo. Resgata um sentimento importante e contagia famílias, além de movimentar a cidade. Agradecemos a Fundação Aperam por proporcionar essa festa. Desejamos que o Natal e o ano novo sejam especiais para todos”, declarou o prefeito de Timóteo, Douglas Willkys.

SURPRESAS

A decoração e iluminação da Fundação ganharam uma projeção mapeada de imagens que remetem à paz, esperança, celebrações, a chegada do Papai Noel, as manifestações culturais e a história de Timóteo e da Aperam. As imagens foram projetadas de acordo com as canções apresentadas pelo Coral.

“A cada ano a iluminação, os efeitos, a ornamentação fica mais linda. Destaque deste ano foi a projeção de imagens no casarão. Quanto ao show, o repertório eclético escolhido foi delicioso de ouvir. Além disso, incluir a história em forma de teatro, ter convidados especiais foi muito legal, deu novo significado ao espetáculo”, comentou Shirley Nascimento, colaboradora da Aperam e mãe da coralista Vitória Bragança.

Além da aparição do Papai Noel, uma das atrações mais aguardadas, a Cantata teve também a intervenção teatral do DaMa Espaço Cultural, com os atores Daniela Alves, Claudinei de Souza e a atriz mirim Melissa Amorim, com o tema “Natal do Deus menino”; e a encenação do Presépio humano pelo Grupo de Teatro Arte na Maturidade do Programa Andanças, com direção da professora de Teatro Camila Vaz.

A participação especial do músicos regionais Amanda Do Carmo, Dário de Freitas, Douglas Netto, Hyuri Luna, Jefferson Rocha, Liz Eulália, Marcos Vaz, Nívea Paula e Kito Ribeiro junto ao coral foi outra novidade deste ano, prestando também uma homenagem ao multi-instrumentista Rubim do Bandolim, falecido em novembro deste ano. Toda a apresentação contou com tradução em Libras de Tiago Cabral e Gustavo Costa.

Silvania Valentim e Joaquim Geraldo Valentim chegaram uma hora antes para garantir lugar à frente do Casarão da Fundação Aperam para ver a Cantata de perto. “Todos anos a gente prestigia a Cantata. É sempre um espetáculo incrível, com surpresas que nos encantam. Este ano o Papai Noel passeou no meio do público, os coralistas muito afinados e a maestrina Josiane está sempre fenomenal”, detalhou.

FOTOS COM O PAPAI NOEL

As visitas à Casa do Papai Noel continuam do dia 17 a 23/12, de 19h às 22h30. Os visitantes também poderão apreciar apresentações de canções natalinas com os músicos na Acordes, nos dias 21 e 22/12. Para quem deseja tirar fotos com o Papai Noel, a Fundação Aperam disponibiliza um totem fotográfico para ativação de fotos personalizadas. As fotos também são publicadas na página do facebook da Fundação Aperam (@fundacaoaperam).