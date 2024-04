O Teatro da Fundação Aperam Acesita recebe neste sábado (13), às 20h, o espetáculo de Mostra de Dança Solidária, do Grupo Belly Dance Se Toque. Com a participação de professoras e praticantes da dança árabe, Studio Fernanda Cabral (Timóteo), Studio Cristina Garcia (Itabira), Espaço Integrativo de Dança e Terapia (Timóteo), Carla Linhares (Timóteo), Dalila Moraes (Ipatinga) e Estúdio de Dança Cíntia Barros (Ipatinga), toda a renda será destinada a apresentação das alunas no “Mercado Persa”, maior evento árabe do mundo que acontece todo ano em São Paulo. Classificação: Livre. Ingressos antecipados/meia-entrada: R$20 – no dia/inteira: R$40

O Cine Cultura leva para a tela do teatro da Fundação Aperam o famoso filme dos personagens coloridos Branch e Poppy, que embarcam em uma jornada angustiante e emocionante para salvar um irmão que foi sequestrado por um par de vilões pop-star. Será no domingo (14/4), 17h. Classificação: livre. Ingressos: gratuitos.

Na última quarta do mês (24), às 15h, será o Cine Cultura Edição especial 60+, com a exibição do filme que conta a história do pai das famosas tenistas Serena Williams e Venus Williams. Obstinado em fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, Richard (Will Smith) usa métodos próprios e nada convencionais, seguindo a visão clara de futuro que construiu para as filhas Serena (Demi Singleton) e Venus (Saniyya Sidney). Classificação: 12 anos. Ingressos: gratuitos.

Confira mais atrações da agenda cultural da Fundação Aperam Acesita pelo site https://brasil.aperam.com/sustentabilidade/social/fundacao-aperam-acesita/agenda/ ou pelo perfil no Instagram @fundacaoaperam.