A Comunidade Católica Deus Existe de Santana do Paraíso, convida a todos para um Réveillon diferente, repleto de espiritualidade e momentos inesquecíveis. A celebração será realizada no dia 31 de dezembro, no Centro de Evangelização Padre Efraim Solano Rocha, e promete uma programação completa com pregações, momentos de oração, louvor, Santa Missa e show pirotécnico.

O evento, intitulado “Ano Novo Deus Existe”, é uma oportunidade para aqueles que desejam trocar o barulho das festas tradicionais pela paz transformadora da adoração. A programação inclui pregações de Elton Pimentel, fundador da Comunidade, do Padre Alexandre, de Santana do Paraíso, e de Eduardo Favorito, membro consagrado da Comunidade. As atividades começarão com o Santo Terço e louvor, seguidos por uma pregação na madrugada e momentos de adoração.

UM CONVITE À TRANSFORMAÇÃO

Elton Pimentel destaca que o evento é mais do que uma celebração: é um convite para que as pessoas iniciem o ano novo na presença de Jesus Cristo, renovando sua fé e esperança. “Queremos que todos saiam transformados, com o coração cheio de paz e firmes propósitos para 2025”, afirma Pimentel.

ENTRADA GRATUITA

A entrada para o evento é gratuita. O Centro de Evangelização está localizado na Av. Canaã, 1131, em Santana do Paraíso, e o local contará com a venda de comidas e bebidas para os participantes. Para mais informações sobre a programação, os interessados podem visitar a página da Comunidade no Instagram (@comunidadedeusexiste) ou entrar em contato pelos números de WhatsApp: (31) 99726-2007 ou (31) 98708-7684.

O “Ano Novo Deus Existe” oferece uma oportunidade única de vivenciar a virada do ano em um ambiente de fé e devoção, promovendo uma experiência transformadora e repleta de espiritualidade em Santana do Paraíso.

DEUS EXISTE

Fundada há 25 anos, a Comunidade Católica Deus Existe está localizada na Região do Vale do Aço, Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano, mais precisamente nas cidades de Ipatinga/MG, onde se encontra a Casa de Missão Mãe da Divina Providência, e em Santana do Paraíso, onde está situado o Centro de Evangelização. A Comunidade também possui uma escola de ensino infantil e fundamental, o Colégio Mater Ecclesiae.