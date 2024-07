No próximo domingo (7) acontece o 37º Louvai ao Senhor no estádio Ipatingão, em Ipatinga. A programação de um dos mais tradicionais eventos católicos da diocese tem início às 12h30 e segue até 20h30 com momentos musicais, pregações, apresentações, o esperado “Terço nas Alturas”, procissão e adoração ao santíssimo e o encerramento com a missa presidida pelo bispo diocesano.

A programação tem início com a oração do terço, conduzida pelos membros do movimento do Terço dos Homens, de Ipatinga, e segue com pregações dos convidados da comunidade católica Ide, de São José dos Campos (SP), Juninho e Luiz Carlos Camargo.

Em seguida acontece o momento mariano, quando os fiéis fazem suas preces e simbolicamente se realiza a soltura de um terço gigante que é levado por balões de gás. O evento será encerrado no início da noite com a missa presidida por dom Marco Aurélio Gubiotti, bispo da diocese de Itabira-Coronel Fabriciano, concelebrada com diáconos e padres da região.

Realizado pelo movimento da Renovação Carismática Católica (RCC), o evento tem como tema neste ano “A paz esteja convosco! Conforme o pai me enviou, eu vos envio a vós”, conforme evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Para a entrada, sugere a doação de um quilo de alimento não perecível ou itens de higiene pessoal para doação a instituições sociais da região.

“O Louvai é esperado todos os anos por muitos católicos e oportunidade para quem deseja viver um dia de reabastecimento e fortalecimento de sua fé por meio de uma experiência viva com a pessoa de Jesus Cristo. Todo o evento é gratuito, promovido por voluntários participantes dos grupos de oração da cidade de Ipatinga e apoio de diversos parceiros,” explica Fábio Perpétuo Luciano, assessor da Renovação Carismática Católica (RCC) de Ipatinga.

Serviço:

37º Louvai ao Senhor

Data: 07/07

Horário: 12h30 às 20h30

Local: Estádio Ipatingão

Realização: Renovação Carismática Católica Ipatinga

Entrada: gratuita