A Acicel-CDL de Coronel Fabriciano, em parceria com as Associações Comerciais e CDL’s de Ipatinga e Timóteo promoveram na última sexta-feira (28/06), no Hotel Panorama, em Fabriciano, uma noite de celebração e reconhecimento aos veículos de comunicação do Vale do Aço. O evento homenageou profissionais da imprensa e representantes da mídia local pelo trabalho essencial que desempenham na região.

A celebração, realizada em comemoração ao Dia da Imprensa, contou com um ambiente de confraternização e entretenimento. Com um buffet generoso e boa música ao som da Banda AUÊH, os profissionais da comunicação puderam se reunir para momentos de descontração, troca de experiências e reconhecimento mútuo por sua contribuição significativa à sociedade.

Dentre os presentes, destacaram-se os presidentes das Associações Comerciais e CDLs: Fábio Pimentel (Acicel-CDL de Coronel Fabriciano), Alexandre Alves (ACE-CDL de Timóteo), Luiz Henrique Alves (Aciapi de Ipatinga), Cláudio Zambaldi (CDL de Ipatinga) e o vice-presidente da ACE-CDL de Timóteo, Haine Stuart. A presença dessas lideranças reforçou a importância da parceria entre o setor comercial e os meios de comunicação na promoção do desenvolvimento regional.

O evento, organizado pela Acicel-CDL como anfitriã, foi um tributo à relevância da imprensa, destacando a vitalidade e a força da comunicação local. Uma noite que ficará marcada na memória como um momento de reconhecimento e valorização daqueles que, diariamente, informam e conectam a comunidade do Vale do Aço.