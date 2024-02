A jornalista mineira Patrícia Belo, reconhecida por mais de 12 anos de experiência em contar histórias reais, está dando um passo significativo em sua carreira ao lançar seu primeiro livro infantil cristão, ‘O Elefante que Tinha Medo do Escuro’. Ao deixar de lado a objetividade das notícias, Belo mergulha em um território inexplorado, convidando os leitores a explorar um mundo onde a imaginação ganha vida e a fé se torna o guia do personagem principal.

O lançamento do livro ocorrerá, inicialmente, de forma online. As vendas estarão disponíveis pelas redes sociais da autora, bem como pelo site da editora Albatroz. A jornalista realizará um tour pelas principais cidades mineiras, promovendo lançamentos em espaços culturais e igrejas do Estado a partir do mês de março.

A jornalista relata que o desejo de se tornar escritora sempre fez parte de seus planos profissionais; no entanto, a inclinação para o público infantil, com uma mensagem cristã, surgiu em julho do ano passado. Segundo Patrícia, a história narrada na obra sempre fez parte do seu cotidiano, uma vez que a narrativa era contada para suas filhas desde 2009, com o nascimento de sua primogênita.

“O Elefante que Tinha Medo do Escuro já faz parte da minha vida e da minha família há alguns anos. Sempre busquei uma maneira de transmitir a mensagem de Cristo para minhas filhas de forma lúdica, para que compreendessem os ensinamentos bíblicos dentro do universo infantil, facilitando a compreensão delas. Assim, surgiu essa história, que eu contava para elas de maneira bastante amadora. No ano passado, fui inspirada pelo Espírito Santo a colocar tudo isso no papel e dar vida a esta obra que agora alcançará milhares de outros lares, se Deus quiser”, relata a autora.

“O Elefante que Tinha Medo do Escuro” é uma cativante história infantil que traz consigo uma mensagem de coragem, fé e superação. O protagonista, Sansão, é um elefante valente durante o dia, mas, ao cair da noite, é dominado pelo medo da escuridão. Enquanto seus amigos animais se reúnem ao redor de uma fogueira para conversar e contar histórias, Sansão se esconde, incapaz de enfrentar seus temores. No entanto, o elefantinho é encorajado por seus amigos, enviados por Deus para auxiliá-lo nessa jornada, a encontrar as alternativas certas para superar seus medos e, posteriormente, ajudar outros personagens que também enfrentam a mesma dificuldade.

“Meu objetivo é despertar nas crianças e em suas famílias o gosto pela leitura, transformando-o em um hábito nesta geração. Pesquisas apontam que o Brasil não possui a prática de consumir livros, o que é preocupante, já que a leitura é uma das principais formas de adquirir conhecimento. Para modificar esse cenário, é necessário mudar a base, começar a despertar essa vontade nas crianças e em seus pais, incentivando-os nessa jornada”, conclui Belo.

SOBRE A AUTORA

Casada há 10 anos e mãe de três filhas, Patrícia Belo é jornalista e escritora, trazendo consigo vasta experiência em assessoria de imprensa, comunicação interna e externa, e marketing digital. Graduada em Comunicação Social – Jornalismo, pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, a autora está atualmente dedicada aos estudos teológicos no seminário Carisma. Ao longo de sua carreira, Patrícia atuou como assessora de imprensa em uma agência de comunicação em São Paulo. Ela também ocupou a posição de coordenadora Institucional RP e Assessora de Imprensa na Câmara Municipal de Ipatinga, além de ter trabalhado como assessora de imprensa na Prefeitura Municipal de Ipatinga por três anos.

Sua trajetória profissional inclui passagens pela InterTV dos Vales, afiliada da Rede Globo, onde atuou como repórter do portal G1 e Globoesporte.com, responsável por apuração e produção de reportagens, e apresentadora do quadro G1 dentro do MG InterTV. No início de sua carreira, atuou como repórter na Rádio Itatiaia Vale do Aço.

Comprometida com a qualidade em todas as suas empreitadas, Patrícia Belo agora amplia seu repertório como escritora, lançando seu primeiro livro infantil cristão, “O Elefante que Tinha Medo do Escuro”. Seu objetivo é despertar o gosto pela leitura nas crianças e suas famílias, transformando-o em um hábito essencial nesta geração.