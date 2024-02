O ex-vice-presidente e atual senador da República, Hamilton Mourão (Republicanos/RS), denunciou uma tentativa do Supremo Tribunal Federal (STF) de desqualificar protestos legítimos da população através da perseguição política aos opositores, incluindo figuras de destaque nas Forças Armadas.

Mourão denunciou uma série de ações que, em sua visão, visam suprimir a oposição política através de prisões e cassações. Ele enfatizou a importância de uma resposta coordenada para preservar os princípios democráticos, chamando especificamente as Forças Armadas para um papel ativo nesta reação. O senador argumentou contra a passividade diante de processos que considera ilegais, destacando a necessidade de uma atuação firme da Justiça Militar em defesa de seus integrantes.

O senador criticou duramente o que vê como uma conduta arbitrária do STF, comparando as ações atuais com práticas de regimes totalitários. Mourão apelou para a mobilização da sociedade e das Forças Armadas para enfrentar esses desafios, usando todos os meios legais disponíveis, como palestras, entrevistas e postagens nas redes sociais, para denunciar e resistir aos arbítrios cometidos.

Encerrando seu discurso, Mourão alertou sobre o perigo que as ações do STF representam não apenas para os militares, mas para a estrutura democrática do país como um todo. Ele reiterou seu chamado por uma reação enérgica das Forças Armadas e da sociedade civil, visando a proteção da democracia brasileira frente às tentativas de usurpação de poder por oligarquias e o risco de um confronto de consequências imprevisíveis.

*Com informações do Portal Novo Norte