O Teatro da Fundação Aperam Acesita, em Timóteo, recebe nesta terça-feira (25), 15h30 às 18h, a palestra Preservação e Resgate do Patrimônio, ministrada por Deolinda Alice dos Santos. “Esse evento será uma oportunidade para o público discutir a importância da conservação do patrimônio cultural e histórico, aspectos cruciais para a manutenção da identidade e da memória coletiva de uma sociedade”, comenta a produção do evento, Shirley Maclane.

O projeto História na Cabeça, aprovado no Edital de Projetos Fundação Aperam Acesita 2023, que teve em sua programação no mês de junho, oficinas como de Amarração de Turbantes com a artesã e artista plástica Camile Gracian e a oficina de Arte e Criação de Indumentária com a artista plástica Rosane Dias, esses itens muito usados pelos congadeiros que também refletem a rica cultura afro-brasileira e suas raízes históricas, contribuindo para resgate e fortalecimento das tradições e encerrando. Finalizando com chave de ouro a Palestra Resgate e Preservação do Patrimônio com a pesquisadora Deolinda Alice, sobre. “Por isso, é gratificante realizar esse projeto e poder contar com parceiros que demonstram compromisso com a promoção da cultura e da diversidade na região. A perpetuação das nossas tradições é sempre resultado do esforço conjunto de muitos colaboradores”, afirma Shirley.

O objetivo da palestra, segundo a produtora cultural, é proporcionar aos interessados em história, cultura e preservação do patrimônio o acesso a informações relevantes. “A participação de Deolinda, com sua vasta experiência e profundo conhecimento, enriquecerá certamente o evento, promovendo um diálogo essencial sobre a importância de manter viva a herança cultural e histórica das nossas comunidades. Além disso, o evento presencial é de grande valor. O encontro dessa mestra em culturas com as pessoas que amam o tema vai ser maravilhoso”.

Shirley destaca que a preservação do patrimônio cultural e histórico é um esforço vital para garantir que as gerações futuras possam compreender e apreciar a rica herança de suas comunidades. “Esse trabalho envolve a conservação de edifícios históricos, artefatos, tradições orais, festividades e práticas culturais que definem a identidade de um povo. Resgatar e preservar esses elementos não apenas protege a memória histórica, mas também fortalece o senso de pertencimento e identidade cultural”.

Em sintonia com a produtora cultural, Deolinda comenta que o Patrimônio Material e o Imaterial são valores culturais que marcaram e marcam a história de um Povo. “Logo, os habitantes de Timóteo não podem ignorar seus valores históricos, artísticos, paisagísticos, folclóricos e a religiosidade popular dos seus ancestrais. Não podemos deixar morrer esses valores pelo modernismo exacerbado. Nesse sentido, o meu desejo é que os moradores do município de Timóteo descubram a cada dia os valores culturais de sua comunidade que levam o encontro de famílias e ajudem a preservar essa riqueza. Esses valores promovem a paz, a fraternidade, o respeito às diferenças sociais, intelectuais entre os habitantes”.

DEOLINDA

Deolinda Alice dos Santos é consultora e pesquisadora da Cultura Mineira com várias graduações, incluindo História, Pedagogia, e Estudos Sociais, além de pós-graduação em História do Brasil. Ela trabalhou extensivamente com mídia especializada em cultura e folclore, colaborando com programas e revistas como Globo Horizonte e Terra de Minas. Além de consultora para jornalistas, Deolinda apresentou trabalhos em eventos acadêmicos e foi professora na Universidade Estadual de Minas Gerais.

Participou de projetos importantes em Minas Gerais, como Turismo e Educação para Polos Turísticos Mineiros, e escreveu livros sobre festividades mineiras. Recebeu várias homenagens por sua contribuição à preservação da cultura mineira, incluindo o Colar Marechal Deodoro da Fonseca e a Medalha Cultural Acadêmico Saul Alves Martins. Em 2022, lançou o livro digital Festejos da Fé para promover as manifestações culturais tradicionais de Minas Gerais.

Deolinda destaca que é uma pessoa conectada ao Vale do Aço, às suas histórias, à produção artística popular e à erudita, à religiosidade popular. “Já desenvolvi alguns trabalhos na região, pesquisando, conversando com as comunidades. Fiz essa pesquisa para um livro que assino como co-autora, o Na Trilha do Rio Doce – cultura e cidadania”.

A folclorista observa que as pessoas tendem a se lembrarem somente das empresas, como da Usiminas e da Aperam, quando se fala em Vale do Aço. “Muitos de seus chefes estudaram na Escola de Minas, em Ouro Preto, onde moro. Eu sempre ouvia causos e estórias contados por esses estudantes, o que despertou em mim a vontade de trabalhar no Vale do Aço. Essa região atraiu inúmeros trabalhadores de vários lugares, trazendo seus usos, costumes, tradições, e aculturaram na região. Isso não pode ser ignorado. É muito importante que se busque o que falta nos anais da história do Vale do Aço para completar os conhecimentos fidedignos desta região tão importante para Minas Gerais e para o Brasil”, comenta.

A Preservação e Resgate do Patrimônio é uma realização da Associação Cultural Congado de Timóteo,conta com a parceria da Fundação Aperam Acesita e apoio da Prefeitura Municipal de Timóteo. A produção é de Shirley Maclane e coordenação da presidente Elizabeth Pinheiro, fotografia de Tatiane Bispo, assessoria de comunicação e designer de Goretti Nunes. Helena Nunes assina a assistência de produção e Vânia Coelho, Amanda Guimarães e Jaqueline Lima com a interpretação de Libras.