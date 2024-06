A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, entregaram nessa segunda-feira (27), pela segunda vez, os prêmios da campanha Amor Premiado 2024. A entrega é referente ao segundo sorteio da campanha, alusivo ao Dia dos Namorados.

Os consumidores fizeram suas compras nas empresas: Mercafrutas, Vander Móveis, Espaço Vip e Ana Isa Calçados. Os premiados foram Elvis Dias de Lima (R$ 500 em vale-compra), Radamés Silva (R$ 500 em vale-compra), José Roberto (R$ 1.000 em vale-compra), Ninon Silva (R$ 1.000 em vale-compra) e Mirelle Mafra Lage Lima (R$ 1.000 em vale-compra).

Foram sorteados R$ 4 mil em vales-compra, distribuídos em três prêmios de R$ 1 mil e dois prêmios de R$ 500. Os funcionários das empresas responsáveis pelas distribuições dos cupons sorteados receberam como prêmio um vale-compra de R$ 200.

Todos os sorteados poderão gastar em quaisquer empresas participantes da campanha. O próximo sorteio ocorrerá no dia 16 de agosto e é referente ao Dia dos Pais.

O ganhador, Radamés Silva, ressaltou que a campanha é uma oportunidade muito grande para quem compra no comércio local. “É a primeira vez que eu ganho. Já participei outras vezes, mas nunca tive essa oportunidade. Gostei muito da honestidade. Me procuraram e eu nem imaginava que tinha ganhado. Muitas pessoas rejeitam cupons e perdem a chance de participar, mas só ganha quem participa”, enfatizou.

Já a ganhadora Ninon Silva contou que o prêmio a ajudará em diversos pontos de seu dia a dia. “Eu gostei bastante, até porque meu filho foi embora e pediu para que eu comprasse roupas na própria Espaço Vip, onde pude adquirir o cupom. As roupas caem bem nele. E, no momento, pretendo não só comprar roupas, mas sim fazer uma compra mais robusta, porque estou passando por um processo de enfermidade e fazendo hemodiálise. Com esse cupom, comprarei as coisas que preciso”, concluiu.