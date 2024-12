Clique e ouça o novo single enquanto você lê a matéria: https://www.youtube.com/@spinmendes1936

Após 20 anos longe dos holofotes, o cantor, compositor e multi-instrumentista mineiro Spin Mendes reafirma sua conexão com a música e lança o single “Just You And I”. A faixa, disponível em todas as plataformas de streaming desde o final de novembro, traz influências marcantes da música pop dos anos 1970, com uma abordagem contemporânea que reforça a versatilidade do artista.

A música, descrita por Spin Mendes como “dançante e pra cima”, nasceu de uma experiência pessoal. “Eu observava uma seguidora, uma garota muito linda, vendo os stories dela, mas me sentia inseguro de avançar e não ser correspondido”, revela o artista. Contudo, os versos vão além de uma história particular. Segundo Spin, a composição reflete “as dificuldades que enfrentamos na vida e nossa busca por um final feliz. Queremos mais que sobreviver, desejamos o amor perfeito, momentos especiais e o melhor que a vida pode nos oferecer.”

Com arranjos assinados por Luã Linhares e gravações realizadas no estúdio Dincretion, “Just You And I” traz elementos nostálgicos combinados a timbres modernos. “É uma música melodiosa com refrão forte e pulsante, exatamente como as grandes canções dos anos 70, mas adaptada para os dias de hoje”, explica o cantor. Spin também participou ativamente das gravações, tocando instrumentos ao lado de Linhares, em um trabalho que utilizou recursos tecnológicos avançados para alcançar a qualidade desejada.

TRAJETÓRIA DE SPIN MENDES

Natural de Pedra Azul e radicado em Belo Horizonte, Spin Mendes tem uma carreira sólida que começou como autodidata. Influenciado por ícones como Beatles, Pink Floyd e Queen, o artista também incorpora referências contemporâneas como Coldplay e Keane em seu trabalho.

Spin Mendes foi cofundador da banda cover Sergeant Pepper, reconhecida mundialmente no festival de bandas covers do Cavern Club, em Liverpool, Inglaterra. O grupo abriu shows de grandes nomes da música brasileira, como Ultraje a Rigor e Biquini Cavadão.

Em 2000, Spin lançou seu primeiro álbum solo, com direito a um show de estreia de ingressos esgotados no Teatro SesiMinas, em Belo Horizonte. Paralelamente, abriu o estúdio Canal Midi, pioneiro no uso de computação na produção musical, e atendeu artistas como Flávio Venturini, do 14 Bis.

Após um longo hiato de duas décadas, motivado por uma guinada na carreira empresarial, Spin redescobriu sua paixão pela música durante a pandemia. “Foi um momento difícil, perdi tudo por conta da crise. Com o violão e o teclado que estavam esquecidos no canto do quarto, voltei a compor e, em apenas um ano e meio, criei 10 músicas”, relembra.

Hoje, Spin Mendes se apresenta regularmente com a banda Across no prestigiado Hotel Fasano, em Belo Horizonte, e espera representar o Brasil no festival americano American Songwriter, onde pode conquistar um prêmio em dinheiro e uma assessoria de lançamento nos Estados Unidos.

PLANOS FUTUROS E ALCANCE INTERNACIONAL

Além de “Just You And I”, Spin Mendes trabalha na expansão de sua carreira internacional. O artista busca contato com a Embaixada da Noruega para promover sua música “Midnight Sun”, inspirada no fenômeno natural que deixa a região em plena luz do dia por cerca de três meses consecutivos.

Com uma carreira pautada pela reinvenção e pela paixão pela música, Spin Mendes segue conquistando novos públicos e consolidando sua trajetória como um dos nomes promissores do cenário pop.

Tradução:

APENAS EU E VOCE

Me faz sentir inseguro quando penso em você.

Eu gostaria de saber que tipo de sentimentos você tem por mim

Eu vejo a sua foto todos os dias, isto me faz bem

Eu vejo o seu story e não sei o que devo fazer

Todos tem seus segredos, suas fraquezas e desejos também

Ninguém quer só sobreviver

Querem um amor perfeito e apreciar a lua

É divertido quando te vejo vestida caindo de costas na piscina

Todos querem o melhor desta vida

Ver o brilho do sol no oceano. Isto é legal.

Ahhh..

Vamos pensar no bom tempo que está por vir, e então, a sorte brilhará

Nós temos momentos de reflexões e sabemos que paixão nos faz chorar

Você pode ser o meu afeto, uma sessão de cinema que me faz voar

Agora, eu apenas quero pegar minha mala e viajar,

Só eu e você.

…Eu quero ver o seu rosto à luz de velas

Eu gostaria sempre de tê-la ao meu lado.