A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), deu início nesta quinta-feira (5) a uma série de visitas domiciliares para atualização dos dados do Cadastro Único (CadÚnico). A ação está sendo conduzida por uma equipe composta por 20 entrevistadores sociais.

Segundo a administração municipal, a iniciativa é essencial para garantir que as famílias tenham acesso a benefícios sociais como o Bolsa Família, o Programa Identidade Jovem (ID Jovem), o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e o Programa Minha Casa, Minha Vida, entre outros. O Cadastro Único é a porta de entrada para esses programas.

A SMAS destacou que as visitas serão contínuas, já que cerca de 4 mil cadastros estão desatualizados no município. Além disso, o Governo Federal exige a sistematização das visitas para verificar a regularidade de alguns benefícios.

“Nosso principal objetivo é assegurar a atualização e a precisão das informações socioeconômicas das famílias cadastradas. Essas visitas também nos permitem compreender melhor a realidade de cada família, viabilizando o acesso a políticas públicas de forma mais eficiente e inclusiva. Com o cadastro atualizado, as famílias evitam o risco de ter seus benefícios bloqueados”, explica a secretária de Assistência Social, Jany Mara Bartolomeu.

IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADORES

A diretora do Departamento de Políticas de Assistência Social (Depas), Priscila Araujo, reforçou a importância de que as famílias inscritas no Cadastro Único recebam os entrevistadores. Ela também detalhou as características dos profissionais para que a população possa reconhecê-los e evitar possíveis golpes praticados por estelionatários.

“Os entrevistadores poderão atuar em dupla e, em alguns casos, estarão acompanhados por assistentes sociais do Cadastro Único. Eles estarão devidamente uniformizados com roupas da empresa Amopeb, usando crachá de identificação e utilizando veículos oficiais da Prefeitura de Ipatinga. Pedimos que a população fique atenta a esses detalhes e colabore com a equipe durante as visitas”, orientou.

A ação visa não apenas garantir a continuidade dos benefícios sociais, mas também promover maior inclusão e eficiência nas políticas públicas destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade.