O Colégio São Francisco Xavier (CSFX) anunciou a abertura do Processo de Bolsas Sociais 2025, oferecendo a oportunidade de ingresso com bolsa integral nos níveis de Ensino Fundamental I, Fundamental II e Médio. Com a proposta de transformar a vida de estudantes da região, o programa disponibiliza 44 bolsas de estudo, destinadas exclusivamente aos alunos de escolas públicas ou bolsistas integrais de instituições privadas.

As inscrições estarão abertas até sexta-feira, 6 de dezembro de 2024 e podem ser realizadas diretamente no site do colégio. O processo seletivo contará com uma prova, que será aplicada no dia 13 de dezembro de 2024, nas dependências da unidade Cariru do CSFX. Além da gratuidade total na mensalidade, os alunos selecionados terão acesso ao material didático completo e uniforme escolar, proporcionando um suporte integral para o aprendizado.

Com vagas limitadas, o programa busca proporcionar uma educação de excelência e impulsionar o futuro de jovens talentos. “É uma oportunidade única para aqueles que desejam alcançar novos horizontes, com o apoio de uma estrutura educacional sólida e focada na formação integral do estudante”, afirmou Solange Prado, superintendente do CSFX.

Interessados devem consultar o edital disponível no site oficial para mais informações sobre os critérios e etapas do processo. Acesse as inscrições e o edital pelo link: www.csfx.com.br/bolsas-sociais.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: csfx.secretaria@fsfx.com.br, com o assunto do e-mail: “Bolsa Social aluno…” ou pelo WhatsApp: (31) 97135-2914 – opção 7 – Secretaria.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO XAVIER (FESFX)

Responsável por gerir as unidades que promovem o ensino, a Fundação Educacional é composta pelo Colégio São Francisco Xavier (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) e o CSFX Técnico.

Primeira instituição no Brasil, no cenário educacional, a ser certificada pela Norma ISO, o compromisso do CSFX com a excelência se reflete em resultados notáveis.

As conquistas dos alunos da 3ª série do ensino médio em processos vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) comprovam a competência e o empenho constante da Instituição. Em 2023, obteve 81% de aprovação nos vestibulares e os resultados alcançados pelos alunos no Enem classificaram o CSFX em 1º lugar no Vale do Aço entre as escolas de grande porte, 18º lugar no estado de Minas Gerais, se posicionando entre as 120 melhores escolas do país. Outro destaque foi a participação nas Olimpíadas do Conhecimento. Em 2023, os alunos do CSFX conquistaram 512 premiações em competições nacionais.

Vale destacar a parceria com o Sistema de Ensino Bernoulli que possibilitou, ainda, agregar valor ao processo de ensino-aprendizagem e garantir conhecimento de qualidade, aprendizagem significativa e interação tecnológica.