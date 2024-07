O excelente desempenho alcançado pelos alunos do Ensino Médio do Colégio São Francisco Xavier (CSFX) no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2023, classificou a Instituição de Ensino como o 1º lugar do Vale Aço, entre as escolas de grande porte. Os dados divulgados pelo portal Metrópoles, que tem como base os dados do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (Inep), ainda classificou o CSFX em 18º lugar em Minas Gerais e entre as 120 melhores escolas do país.

Primeira instituição no Brasil, no cenário educacional, a ser certificada pela Norma ISO, o compromisso do CSFX com a excelência se reflete em resultados notáveis. Em 2023, a Instituição obteve 81% de aprovação nos vestibulares, por meio da nota alcançada no Enem e por meio da aprovação em processos vestibulares seriados (PISM), além da conquista de 512 medalhas em Olimpíadas do Conhecimento, que considera competições nacionais e internacionais.

As conquistas são reflexos da trajetória dos alunos do Ensino Fundamental e Médio que durante o período acadêmico contam com o apoio dos professores e da instituição, além da oportunidade de participarem de ações extraclasses que contribuem com o aprendizado e amadurecimento.

Mateus Cabral Ervilha e Julia dos Reis Brandão são alguns exemplos de destaques da instituição. “O principal fator que me ajudou na aprovação do vestibular foram os professores do colégio, todos muito experientes, carismáticos e atenciosos. O incentivo dos professores de exatas, que são mais relacionados ao meu curso, para a participação das olimpíadas também foi fundamental, pois as olimpíadas foram essenciais para meu amadurecimento, conhecimento e minha evolução acadêmica. Todas as atividades extracurriculares nos ajudam na responsabilidade, no desenvolvimento de habilidades e na determinação dos estudos”, ressalta Mateus.

Entre as diversas iniciativas, o colégio mantém o projeto pedagógico “Horizonte Enem”. De acordo com o professor de Geografia e coordenador do projeto, Guilherme Monteiro, o Horizonte Enem é estruturado em dois pilares: a otimização da rotina de estudos por meio de métodos comprovados pela neurociência e a mentoria individualizada, com o objetivo de calibrar os estudos de acordo com notas exigidas pelo Sisu.

“O Projeto Horizonte Enem é um projeto que faz um acompanhamento mais individualizado com os alunos do terceiro ano. Cada aluno quer um curso e uma universidade diferente. Por isso que denominamos de Horizonte Enem, pois traçamos um horizonte individualizado. Uma metáfora é justamente comparar o nosso aluno a um atleta, de maneira que, assim como o atleta, ele precisa conhecer a prova, precisa conhecer o rendimento dos outros candidatos para que ele possa concorrer em igualdade”, explica o coordenador.

A instituição promove, ainda, um curso preparatório em sintonia com a opção de estudantes que preferem os vestibulares seriados. De acordo com o professor de história do CSFX, Breno Martins Zeferino, o Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) é uma das preferências dos estudantes e possui a vantagem de ser realizado sem a necessidade imediata de decisão sobre o curso escolhido. Com expressiva adesão dos estudantes do CSFX, as provas são sequenciadas e realizadas no ano, e exigem, pelo menos, uma redação.

“O vestibular seriado é uma grande plataforma de acesso à universidade federal. Os alunos vão amadurecendo ao longo do processo e só necessitam escolher o curso no final do circuito. Nós temos várias aprovações pelo PISM, inclusive em diversas carreiras. Podemos citar, por exemplo, a primeira colocação no curso de Medicina, no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Governador Valadares, além de outras aprovações na área de Direito, na área de Engenharia entre outras. Os resultados têm sido fiéis a todo esforço de planejamento e de montagem de curso específico na escola”, ressalta o professor Breno.

Desde a criação do Enem, em 1998, as redações ganharam espaço nos programas e processos seletivos de ingresso aos vestibulares em todo o país e seguindo essa tendência, o CSFX oferece para o curso Redação nota 1.000. Segundo a professora, Thalyta Xavier, a redação no Enem é extremamente importante para aprovação do estudante, pois ela representa 1/5 do resultado e, é não entra na média de cálculo da nota final, contribuindo significativamente com o resultado alcançada pelo aluno. “O nosso maior objetivo é proporcionar aos estudantes a oportunidade de focar na redação para o Enem. Eles veem de forma aprofundada as competências/critérios de correção, têm a prática do perfil de escrita nota 1000 e refletem sobre os possíveis temas para redação, inclusive temas anteriores”.

Julia dos Reis Brandão já iniciou o curso de direito na UFV. “Estar na Universidade Federal de Viçosa é a realização de um sonho. O colégio fornece aulas de redação para você aprender a escrita da redação do Enem, que é uma redação mais específica e que me ajudou bastante a conseguir uma nota muito boa, que foi fundamental para a minha aprovação no curso e na faculdade que eu sempre quis”, destaca Julia.

De acordo com a superintendente da Fundação Educacional São Francisco Xavier, Solange Liege, a obtenção e a manutenção de bons resultados se deve ao envolvimento e dedicação dos professores, alunos e família. “Estamos em um momento de muita alegria e comemoração com o resultado do Enem 2023. As conquistas são graças ao grande investimento na capacitação e preparação dos nossos professores, que são o nosso grande diferencial. Temos que destacar ainda o trabalho sério e comprometido com uma educação de qualidade que temos realizado, a parceria com o Sistema de Ensino Bernoulli, que possui uma solução pedagógica muita robusta e principalmente a participação ativa e séria dos nossos alunos em todas as Olimpíadas do Conhecimento. Eu quero agradecer a dedicação, o engajamento, o empenho e a competência dos nossos professores, alunos, toda a equipe do colégio e a confiança das famílias em nosso trabalho em todos esses anos”.