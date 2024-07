A 19ª edição do Arraiá d’Ajuda será no próximo sábado (6), às 19h, no bosque da Fundação Aperam Acesita. O tradicional evento beneficente abre a programação de julho da Fundação Aperam, trazendo solidariedade, diversão, comidas típicas, brincadeiras, quadrilha, espaço kids, sorteio de churrasqueiras de inox, shows com o cantor Hyuri Luna e com a cantora Luila.

Os ingressos estão à venda no Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h30 às 17h, também poderão ser adquiridos na bilheteria do evento. Informações: (31) 3849-7744.

O Arraiá d’Ajuda tem o objetivo de envolver voluntários, colaboradores da Aperam e seus familiares, junto às entidades parceiras do evento, que em 2024, são: a Associação de Agricultores familiares de Timóteo (Agrifat), Apae Timóteo, Lojas Maçônicas Acácia de Acesita e Timóteo, Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Acácia de Acesita, Educandário Amélie Gabrielle Boudet, Conselho Municipal de Segurança Pública (Consep), Conselho da Mulher Empreendedora – ACE/CDL de Timóteo. Todo valor arrecadado com o evento é destinado às instituições e aos projetos sociais que elas realizam.

Realizado pela Fundação Aperam Acesita, Instituto Tradição e Saber e instituições parceiras e voluntárias, o evento integra o projeto Mostra de Violeiros Vale do Aço – 3ª edição e conta com o patrocínio da Aperam South America, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O projeto também promove uma oficina de Viola Caipira gratuita, na fundação.