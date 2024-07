A Expo Usipa, um dos eventos mais aguardados do Vale do Aço, revelou nesta terça-feira (02/07), durante coletiva de imprensa, as novidades para a 34ª edição, programada para acontecer de 17 a 20 de julho. Considerada a maior feira de Minas Gerais e uma das mais prestigiadas do Brasil no segmento de indústria, comércio e serviços, a Expo Usipa promete trazer inovações e surpresas ainda maiores este ano.

Lucas Lima Mesquita, presidente da Usipa, destacou a magnitude do evento: “Estamos entusiasmados com a 34ª edição da Expo Usipa. Este ano, superamos nossos próprios recordes, com a participação inédita de 309 empresas e mais de 380 estandes. Nosso objetivo é proporcionar um espaço cada vez mais completo e interativo para todos os visitantes.”

Mesquita ainda enfatizou que a feira continua a crescer em relevância e impacto na região, oferecendo uma plataforma vital para networking e negócios. “Queremos que a Expo Usipa seja mais do que uma feira comercial, mas uma experiência enriquecedora que inspire e movimente a economia local e estadual”, concluiu.

Durante os primeiros três dias, de 17 a 19 de julho, os visitantes terão a oportunidade de explorar diversas áreas, incluindo industrial, comercial, de prestação de serviço, espaço automotivo, Expo Usipa Social e a animada Praça de Alimentação, que contará com shows regionais todas as noites. No sábado, dia 20, todos os espaços estarão abertos, com exceção da área industrial, encerrada no dia anterior. Neste dia, o horário de visitação será das 13h às 17h, enquanto nos demais dias, a feira estará aberta das 17h às 23h.

Luiza Elizabete, gerente administrativa, enfatizou as inovações deste ano: “Estamos trazendo muitas novidades para esta edição, incluindo a ampliação do Espaço Expo Usipa Social, que agora contará com oito entidades participantes. Além disso, toda a área industrial da exposição será coberta e o espaço automotivo será ampliado, proporcionando mais conforto e oportunidades de interação aos visitantes.”

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Durante o período diurno da feira, temos atividades para os expositores e para os visitantes. Para os expositores da área industrial, teremos o Encontro de Negócios, que é a oportunidade de encontro dos expositores com empresas demandantes. Nele, expositores e demandantes têm um momento de estarem frente a frente pessoalmente, conhecendo as necessidades das demandantes e apresentando soluções de serviços e produtos. Temos como demandantes: Aperam South America, ArcelorMittal João Monlevade, ArcelorMittal Pecém, Bemisa, Braskem, Cenibra, Gerdau, Ternium, Usiminas, Vale, VLi e Vallourec. “A Expo Usipa tem como objetivo principal fomentar negócios e criar conexões duradouras entre as empresas participantes. O Encontro de Negócios é uma oportunidade ímpar para que expositores e demandantes possam se conhecer melhor e explorar oportunidades de colaboração,” destaca Maikel Drumond, diretor da Expo Usipa.

PALESTRAS TÉCNICAS

As palestras técnicas são gratuitas. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site expousipa.com, onde poderão visualizar as palestras disponíveis e fazer a inscrição. Vale lembrar que as vagas são limitadas, portanto, é preciso ser rápido ao se inscrever.

Diversas temáticas serão abordadas por especialistas e profissionais experientes das empresas expositoras, que compartilharão conhecimentos valiosos sobre as mais recentes tendências e avanços tecnológicos da indústria. As palestras técnicas serão realizadas nas salas do Colégio Técnico São Francisco Xavier, no bairro Horto, em Ipatinga. Os participantes das palestras técnicas concorrerão a um notebook.

MAIS NOVIDADES

Uma das novidades deste ano é a visita técnica à área industrial da Expo Usipa. Destinada ao público técnico, essa visita ocorrerá das 17h às 19h, de quarta a sexta-feira, permitindo um contato mais próximo com os expositores.

O Espaço Expo Usipa Social também receberá melhorias significativas, ampliando de duas para oito entidades participantes. Este ano, marcarão presença a Apae de Ipatinga, o Centro de Biodiversidade da Usipa, o educandário EFAN, o Lar Paulo de Tarso, o Lions Clube, o Parusia, o Grupo Se Toque e o SOS Família.

Outro destaque é a introdução da Entrada Solidária, em parceria com o Mesa Brasil. Os visitantes poderão contribuir com 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão doados para entidades assistenciais do Vale do Aço, reforçando o compromisso social do evento.

SHOWS REGIONAIS NO ESPAÇO GASTRONÔMICO

A programação de shows regionais, em parceria com a Agência 1, valorizará a classe artística da região no espaço gastronômico. Na quarta-feira, teremos a agência Momentus. Na quinta, a banda Gertrudes e a dupla Pedro Henrique e Antero. Na sexta, será a vez da dupla Pedro e Simoncello e da banda A Pedra do Sol. Para fechar a programação, no sábado, teremos o Grupo Boleros, que promete agitar o público com seu amplo repertório.

Para o credenciamento, o visitante pode conseguir diretamente com uma das empresas expositoras ou no site da organização: expousipa.com, onde pode fazer seu credenciamento e receber o convite para visitar a Expo Usipa.

A 34ª edição da Expo Usipa é realizada pela Usipa e Usiminas, contando com o patrocínio de Sicoob Vale do Aço, HC Indústria Mecânica, CRT Minas, Unimed Vale do Aço, Contrex, Vale, Convaço e RIP Kaefer. O evento também recebe apoio de Abimaq, Bemisa, Fiemg Vale do Aço, Ternium e Sindcomércio.

Com uma programação diversificada e inúmeras novidades, a Expo Usipa 2024 promete ser um evento imperdível, destacando-se como um importante ponto de encontro para negócios, cultura e responsabilidade social na região.