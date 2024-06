O dia 26 de junho será um marco para a saúde e educação dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS). Na data, o Conselho e a Secretaria de Saúde de Ipatinga realizam a Etapa Municipal da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. O evento acontecerá das 8h às 18h, no auditório do Clube dos Pioneiros, localizado no bairro Bom Retiro.

Com o tema “Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o desenvolvimento: gente que faz o SUS acontecer”, a conferência é um foro de debates municipal sobre os processos de trabalho dos profissionais do SUS e as práticas de educação permanente essenciais para sua formação. A conferência, inédita em reunir níveis representativos da sociedade para discutir este tema, é um espaço muito importante para o trabalhador ipatinguense.

Para o secretário de Saúde de Ipatinga, Walisson Medeiros, “a conferência é uma oportunidade única para fortalecer a democracia no SUS, promovendo debates essenciais sobre a educação e as condições de trabalho dos profissionais de saúde”.

Ao final da conferência, serão eleitos delegados que representarão o município em outros níveis federados da Conferência. Além disso, será elaborado um relatório final com diretrizes a serem encaminhadas aos Conselhos Estadual e Nacional de Saúde, assegurando que as discussões e propostas locais tenham impacto nos níveis superiores de gestão.

OBJETIVOS

A conferência tem como principais objetivos fortalecer a participação social, analisar as condições de trabalho, propor gestões participativas, promover a saúde e segurança dos trabalhadores do SUS e desenvolver ferramentas concretas de mudança para melhorar as práticas, processos e organização da formação e do trabalho em saúde, assegurando um SUS mais democrático e eficiente.

EIXOS TEMÁTICOS

O evento discutirá três eixos principais, com ênfase nas prioridades locais:

1 – Democracia, Controle Social e Equidade na Gestão Participativa do Trabalho e Educação em Saúde: Este eixo abordará a importância da participação democrática e do controle social na gestão do trabalho e da educação em saúde, com foco na equidade.

2 – Trabalho Digno, Decente, Seguro, Humanizado, Equânime e Democrático no SUS: Uma agenda estratégica para o futuro do Brasil que visa garantir condições de trabalho dignas e seguras para os trabalhadores do SUS, promovendo a humanização e a equidade nas relações de trabalho.

3 – Educação para o Desenvolvimento do Trabalho na Produção da Saúde e Cuidado das Pessoas que Fazem o SUS Acontecer: Este eixo discutirá a importância da educação contínua para o desenvolvimento profissional e a melhoria dos cuidados de saúde, fortalecendo a relação entre saúde e democracia.