O Dança em Trânsito 2024 já conquistou espaço cativo na agenda cultural do Vale do Aço. E na próxima semana, um dos maiores festivais de dança contemporânea do país chega a Coronel Fabriciano. Em sua 22ª edição, o Dança em Trânsito será realizado no dia 24 de junho, às 18h30, na Praça da Estação, onde companhias nacionais e internacionais se apresentarão. O evento tem classificação livre e entrada franca.

Entre os destaques que se apresentarão na cidade estão T.F. Cia de Dança de São Paulo, que exibe Rastro; Cia Urbana de Dança, do Rio de Janeiro, com a peça Dança de 9; da Espanha, Clémentine & Lisard apresentam Scotoma e encerrando a noite, o Grupo Tápias, também do Rio de Janeiro, com o espetáculo Fantasmas.

O 22º Dança em Trânsito é apresentado pelo Ministério da Cultura, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, e conta com patrocínio master do Instituto Cultural Vale, além de patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus e Engie Brasil Energia. Em Fabriciano, o festival tem apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Governança Educacional e Cultura.

OFICINAS

Além das apresentações, a programação do Dança em Trânsito 2024 inclui uma série de atividades para difusão e democratização da dança. Em Coronel Fabriciano, também no dia 24 de junho, serão ministradas duas oficinas, uma com Flávia Tápias, às 14h; outra com Igor Gasparini, às 15h. As oficinas acontecerão, respectivamente, na sede do Projeto Vivaidade, e no Estúdio de Dança Taylon Vieira, no Centro.

DANÇA EM TRÂNSITO 2024

O Dança em Trânsito 2024 vai percorrer 13 estados, 33 cidades brasileiras e todas as cinco regiões do país até 1º de outubro. Ao todo, 31 companhias e artistas participam do festival. São artistas do Brasil, Burkina Faso, Canadá, Colômbia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, França, Israel, Itália, República Tcheca e Ucrânia, que se apresentam em 10 capitais e 23 outras cidades brasileiras.

Serviço:

Oficinas:

Dia 24/06, às 14h, com Flávia Tápias, na sede do Projeto Vivaidade, na rua Antônio Mascarenhas, n.º 470, Centro – Coronel Fabriciano.

Dia 24/06, às 15h, com Igor Gasparini, no Estúdio de Dança Taylon Vieira, na rua Pedro Nolasco, n.º 30, segundo andar, Centro – Coronel Fabriciano.

Apresentações:

Dia 24/06, a partir das 18h30, na Praça da Estação, no Centro Classificação livre. Entrada franca.