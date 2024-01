A Cenibra esteve representada mais uma vez, em uma das mais importantes provas de rua do país, a 24ª Volta Internacional da Pampulha. O evento contou com a participação de vários atletas e corredores do Brasil e do exterior, percorrendo os 18 km da lagoa da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte. A prova aconteceu no início do mês de dezembro.

“Eu nunca teria participado da Volta da Pampulha se não fosse o apoio e a motivação dos colegas que participaram direta e indiretamente da corrida”. Esse é o relato de Claudiney Cazzoto, técnico em compras da Cenibra e cadeirante. Recém-chegado na empresa e buscando viver novas experiências, viu a oportunidade chegar por meio de uma ação do Programa Qualidade de Vida e da solidariedade dos Corredores de Fibra.

A iniciativa da Cenibra foi inspirada pelo ‘Pernas Solidárias’, um projeto de inclusão social que permite que pessoas com deficiência possam fazer parte de corridas de rua em triciclos adaptados com o apoio de corredores/guias.

Um dos participantes foi o técnico de suprimentos, Ricardo Alves. O atleta participou de outras edições da Volta da Pampulha, mas pela primeira vez como guia. “Ser uma perna solidária vai muito mais além de todas as experiências, é uma mistura de amor, responsabilidade e desafio” ressaltou. Realizar a prova sendo guia foi a realização de um sonho para Ricardo, pois o desejo já pulsava em seu coração. Além de buscar alcançar a as primeiras classificações, seu maior objetivo era proporcionar ao colega Claudiney momentos de diversão e alegria com máximo de conforto e segurança.

O laboratorista e atleta, Ricardo Fraga, já representou a Cenibra na Volta da Pampulha doze vezes e nunca havia imaginado ser uma perna solidária. Ele descreveu como “impactante, pois quando realmente percebi que éramos uma equipe as angústias e dores comuns em objetivos pessoais, não existiam. Me senti bem como equipe o que resultou uma melhor performance”.

A responsável pelo Programa Qualidade de Vida da Cenibra, Sônia Silva, reforça o compromisso da empresa em ultrapassar as fronteiras convencionais para construir uma rede corporativa que valoriza a diversidade, a solidariedade e cultiva o respeito e a inclusão das pessoas. “Este é o propósito do Programa Qualidade de Vida: estimular os colaboradores e familiares a desenvolver bons hábitos, cultivar um estilo de vida saudável e incentivar a prática de atividades físicas para todos”, finaliza.

Há mais de 10 anos a Cenibra participa com seus colaboradores da Volta Internacional da Pampulha. Nessa 24ª edição, dois colaboradores com mobilidade reduzida, participaram e conquistaram o 1º e 2º lugares na categoria especial cadeirantes com guia.