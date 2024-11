A Aperam South America, empresa reconhecida por cinco anos consecutivos como um dos melhores lugares para se trabalhar, está com inscrições abertas para Pessoas com Deficiência (PcD) interessadas em atuar nas áreas de manutenção e operação em sua unidade siderúrgica localizada em Timóteo, no Vale do Aço.

Os currículos enviados serão inseridos em um banco de talentos, com a possibilidade de contratação conforme o surgimento de vagas compatíveis. O programa reforça o compromisso da empresa com a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho.

As oportunidades estão abertas a candidatos com ensino médio completo e idade superior a 18 anos. Apesar de não ser um critério obrigatório, a Aperam incentiva o envio de currículos de pessoas com experiência ou cursos na área, qualificações que podem ser consideradas diferenciais durante o processo seletivo.

As inscrições podem ser feitas de forma contínua, por meio de um formulário disponível online. O processo de seleção será realizado conforme as demandas internas da empresa.

COMO SE INSCREVER

Interessados devem preencher o formulário de inscrição, disponível no link. O programa de inclusão da Aperam permanece ativo de forma contínua, ampliando as possibilidades de contratação de novos talentos que contribuam para o crescimento coletivo e sustentável.

Com essas ações, a Aperam consolida sua posição como uma referência em práticas de diversidade e inclusão, promovendo não apenas a valorização profissional, mas também o impacto social positivo na região do Vale do Aço.

UMA HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

Chaiane Lorena de Jesus, colaboradora da Aperam, é um exemplo de que barreiras podem ser superadas quando há suporte e oportunidades. Nascida prematura e diagnosticada com paralisia cerebral, Chaiane enfrentou uma série de desafios ao longo da vida, incluindo cirurgias, preconceito e dificuldades sociais.

Em 2021, ela ingressou na empresa como operadora siderúrgica, desempenhando tarefas técnicas e desafiadoras, como a operação de pontes para o transporte de placas de aço. Hoje, aos 33 anos, Chaiane trabalha como assistente administrativa na Fundação Aperam Acesita e recentemente foi eleita membro titular do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Timóteo.

“Eu sempre recebi muito apoio na Aperam. Eles acreditaram em mim e me ajudaram a crescer. Hoje sou um exemplo de que, com o apoio certo, não há limites para o que podemos conquistar”, compartilha Chaiane.

DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA APERAM

Para Rodrigo Heronville, diretor de Gente e Gestão da Aperam South America, diversidade e inclusão são pilares estratégicos para a inovação e o desenvolvimento da empresa.

“Quando o assunto é diversidade, enxergamos além das nossas limitações. Nossas contratações visam identificar novos talentos e valorizar competências. Na Aperam, respeitamos e valorizamos as diferenças. A soma das singularidades é a nossa maior riqueza”, destaca Heronville.

A Aperam acredita que criar um ambiente acessível e inclusivo é essencial para potencializar o desenvolvimento humano e profissional de todos os colaboradores. A iniciativa reforça o compromisso da empresa em proporcionar condições para que todos alcancem o sucesso, independentemente de suas limitações.