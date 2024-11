A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), implementou um novo serviço no município: “Família Acolhedora – Laços de Afeto”. Trata-se de uma modalidade de acolhimento que visa a proteção integral de crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias de origem ou extensas, por meio de medidas de proteção.

“É com muita alegria que anunciamos a implantação do Serviço Família Acolhedora em nosso município, uma iniciativa que reafirma o compromisso da administração municipal com o cuidado e a proteção de nossas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade”, celebra a secretária de Assistência Social, Jany Mara Bartolomeu.

O Serviço de Acolhimento organiza o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências de famílias previamente selecionadas e capacitadas, garantindo atenção individualizada, construção de relações de afeto, constância de cuidados e convivência comunitária, elementos essenciais para o desenvolvimento integral saudável de crianças e adolescentes.

“O acolhimento em Família Acolhedora é uma medida protetiva excepcional e provisória, prevista no ECA para crianças e adolescentes que precisam ser afastados de sua família de origem por um tempo, sendo assim a família acolhedora um lar onde a criança possa estar durante este período de turbulência recebendo proteção,amor e se desenvolvendo em um ambiente afetivo e saudável”, salienta a psicóloga Sirlene Alves, que coordena o serviço.

ADOÇÃO X FAMÍLIA ACOLHEDORA

A psicóloga esclarece que ser um adotante é diferente de ser uma família acolhedora. “Adoção é a inserção num ambiente familiar, de forma definitiva e com aquisição de vínculo jurídico próprio da filiação. Já a família acolhedora é uma política pública que garante o direito à convivência familiar provisória. As famílias que se cadastram podem acolher temporariamente crianças e adolescentes e assim também contribuem com a proteção e preparação para o retorno à família biológica ou adoção”, explicou Sirlene Alves.

CRITÉRIOS PARA SE INSCREVER

Para que a família se inscreva no serviço e passe por um processo de avaliação é preciso que se enquadre em alguns critérios:

– Não ter interesse em adoção;

– Ter pelo menos 24 anos, independente do estado civil, gênero, e ser, pelo menos, 16 anos mais velho que o acolhido;

– Ter moradia fixa no município de Ipatinga por no mínimo um ano;

– Ter disponibilidade de tempo para acolher e cuidar de criança/adolescente por um período de tempo e participar do processo de formação de Família Acolhedora;

– Ter a concordância de todos os membros da família;

– Parecer favorável emitido pela equipe técnica do serviço.

Salienta-se ainda que não se inclui no serviço pessoa com vínculo de parentesco com criança/adolescente.

“Para garantir a qualidade do acolhimento, as famílias são selecionadas e preparadas pela equipe profissional do serviço para oferecer atenção adequada para cada criança e adolescente que permanecer sob seus cuidados. A permanência na família acolhedora será temporária”, reforça a coordenadora do serviço.

MAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato no WhatsApp (31) 97209-6228 ou no e-mail familiaacolhedoraipatinga@gmail.com.

“Para que este serviço seja bem-sucedido, contamos com a parceria de famílias que estejam dispostas a abrir suas casas e corações para acolher essas crianças e adolescentes. Se você acredita que pode fazer a diferença na vida de alguém, convidamos você a se inscrever no programa e conhecer mais sobre como funciona o processo”, conclama a secretária de Assistência Social.