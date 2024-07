A GloboNews está passando por uma grave crise de audiência que só se agrava com o passar do tempo. Recentemente, o canal registrou índices extremamente baixos, conhecidos no jargão técnico como “índices traços”, que podem se aproximar de zero.

Segundo o Painel Nacional de Televisão, do Kantar Ibope, publicado pelo Teleguiado, a audiência da GloboNews caiu 38% em apenas um mês.

Isso significa que, em termos de audiência, a GloboNews atingiu apenas 21.447 domicílios por dia no mês de junho, considerando que cada ponto de ibope representa aproximadamente 268 mil aparelhos de TV.

A queda na audiência pode ser atribuída, em parte, à mudança no estilo jornalístico do canal, que adotou uma postura mais progressista.

Essa inclinação política tem sido alvo de críticas por parte de muitos assinantes, que veem na nova linha editorial uma perda de credibilidade.

Como resultado, o desinteresse dos telespectadores aumentou significativamente.

