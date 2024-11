Os lojistas e empresários já podem aderir a campanha Natal Premiado 2024 da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga. Neste ano, os consumidores poderão ser contemplados com 15 prêmios, dentre eles, uma motocicleta Honda Pop 110i 0 km, duas TV’s de Led 42′ e 12 vales-compra no valor de R$ 1.000.

Já para o funcionário que fez a venda para o consumidor premiado receberá um voucher com valor específico de acordo com o cupom sorteado. O comerciário que efetuar a venda para o ganhador da moto 0km, receberá R$ 500 em vale-compra, para os funcionários que venderem para os ganhadores das TV’s de Led (R$ 400) e para aqueles que efetuarem a venda para os ganhadores dos vales-compra (R$ 300). Para garantir a premiação, é necessário preencher os nomes nos cupons que serão repassados para aqueles que aderirem ao Natal Premiado 2024.

Os prêmios poderão ser utilizados em quaisquer empresas participantes da campanha. O sorteio será realizado no dia 27 de dezembro. Para fazer a adesão, é necessário entrar em contato com o departamento comercial da ACIAPI-CDL pelo número (31) 3828-5151.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, afirmou que as empresas participantes deverão entregar na sede das entidades os cupons que foram preenchidos pelo consumidor, ressaltando a importância da ação. “A campanha é uma oportunidade que os lojistas e empresários têm de presentear seus consumidores. Estamos confiantes que esta edição irá satisfazer aqueles que aderirem ao Natal Premiado”, garantiu.

Já o presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, reforçou que essa é uma forma de prestigiar quem compra no comércio local. “Finalizar o ano presenteando clientes que dão preferência em comprar no comércio de Ipatinga é uma boa maneira de fidelizá-los. Aqueles que tiverem interesse em participar devem contatar os representantes do setor comercial da Aciapi-CDL para adquirir o seu kit”, finalizou.