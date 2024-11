A tranquilidade, a paz, a natureza exuberante e a beleza ímpar do espaço projetado pelo arquiteto e paisagista do século, Roberto Burle Marx, são atributos do maior espaço de lazer do município de Ipatinga, o Parque Ipanema.

Com mais de 1 milhão de metros quadrados, o parque criado originalmente para preservar a margem do ribeirão Ipanema hoje é atração de lazer para milhares de pessoas, ipatinguenses ou não.

A prática do piquenique é uma das atividades mais realizadas no parque e virou tradição para inúmeras pessoas. Agora, as escolas públicas também incluíram esse modelo de interação como atração para as crianças, com aulas ao ar livre e lições de educação, preservação ambiental e respeito aos espaços públicos.

A Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, do bairro Ideal, realizou nesta sexta-feira (29) um super piquenique no Parque Ipanema, o Piquenique da Inclusão! A escola possui cerca de 50 alunos da Educação Especial e, todo ano, promove ações que visam fortalecer o sentimento de pertencimento dos alunos, assim como estreitar os laços entre eles e também entre a família e a escola.

Além de um momento recheado de lanches gostosos, música, brincadeiras e muita diversão, foi oferecida aos alunos a oportunidade de exercer sua autonomia num espaço aberto e amplo, para que pudessem interagir com as outras famílias, sem barreiras e sem preconceitos. E o Parque Ipanema é o ambiente ideal para essa ação.

Alunos e família estiveram presentes e se divertiram muito com momentos de celebração e integração promovidos pela equipe de assistentes da Educação Especial e equipe diretiva da escola.

“Este evento foi pensado para promover o fortalecimento dos laços entre a escola, as famílias e a equipe educacional. O nosso objetivo é promover a autonomia das crianças em espaços externos para que possam interagir com outras famílias, socializar e brincar sem barreiras e sem preconceitos, e o Parque Ipanema foi perfeito em todos os sentidos”, disse a coordenadora Pedagógica da escola, Rosilane Alvarenga Vieira.

Conforme a direção da escola, o evento promove novas formas de incluir os alunos, ressaltando que a experiência do piquenique é uma rica fonte de conhecimento para todos.

LIMPEZA E CUIDADO

Responsável pela manutenção dos espaços do parque, limpeza, poda e demais serviços, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente tem realizado uma campanha de conscientização de quem utiliza o local e tem o hábito de realizar piqueniques ali. O objetivo é manter o parque limpo, bem cuidado e protegido.

O secretário de Serviços Urbanos, Reginaldo Soares, observa que a população que frequenta o parque tem aumentado significativamente nos últimos anos, e a realização de piqueniques em família virou verdadeira tradição.

“Nossa recomendação é para que as pessoas usem o parque com consciência, recolhendo o lixo, limpando o espaço utilizado e não danificando os equipamentos. Também pedimos que não arranquem as plantas, folhas e galhos. Se todos souberem usar o parque com respeito ao meio ambiente, a prefeitura irá sempre incentivar e investir cada vez mais”, disse.