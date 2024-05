Com a publicação dos editais da concessão da BR-381 de Caeté a Governador Valadares e a licitação do lote 8A Caeté/Ravena, as desapropriações das áreas necessárias para a duplicação da rodovia serão conduzidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em meio a esse processo, o Movimento Pró-Vidas da BR-381, empenhado na defesa da vida e garantia da segurança dos usuários da rodovia, está solicitando o apoio dos prefeitos das cidades envolvidas para o assentamento digno das famílias a serem deslocadas nos próprios municípios.

Segundo o presidente do Pró-Vidas, Clésio Gonçalves, a atenção às desapropriações e reassentamentos das famílias nas áreas impactadas pelo projeto é fundamental, principalmente no chamado “gargalo” da saída de Belo Horizonte. Para agilizar este processo, o movimento tem buscado o apoio dos gestores municipais e órgãos competentes.

Recentemente, representantes do Pró-Vidas estiveram reunidos com o Juiz Federal Cláudio Pina, responsável pelas desapropriações e reassentamentos, e também com Leandro Muniz, do DNIT, para discutir estratégias de acompanhamento das ações. Além disso, o movimento está em contato com o Programa Judicial de Conciliação para Remoção e Reassentamento Humanizados de Famílias do Anel Rodoviário e BR-381 – Concilia, uma iniciativa que visa apoiar o processo de revitalização das rodovias.

Com o intuito de fortalecer a articulação com os municípios impactados, o Pró-Vidas protocolou correspondências nas prefeituras de Sabará, Santa Luzia e Belo Horizonte, solicitando uma audiência com os prefeitos para tratar do apoio necessário à agilização das desapropriações. O movimento destaca que o objetivo não é transferir a responsabilidade aos prefeitos, mas sim solicitar ajuda para garantir que as famílias sejam reassentadas de forma adequada e que o projeto de duplicação da BR-381 avance conforme o planejado.

As audiências já foram solicitadas e o Movimento Pró-Vidas aguarda o agendamento para dar continuidade às ações em prol da segurança e do bem-estar dos moradores e usuários da rodovia. A união de esforços entre governos, órgãos públicos e sociedade civil é essencial para garantir o sucesso deste importante projeto de infraestrutura viária.

AUDIÊNCIAS

Uma comitiva do Pró-Vidas, liderada pelos prefeitos de Sabará, Wander Borges; de Timóteo, Douglas Willkys; e de Nova União, Ailton Guimarães (que também presidente da Associação dos Municípios do Médio Piracicaba – AMEPI) se reunirá com os prefeitos de Santa Luzia, Luiz Sérgio Ferreira Costa; e de Belo Horizonte, Fuad Noman, para tratarem do assunto das desapropriações e reassentamentos nas margens da BR 381.

O prefeito de Nova União, Ailton Guimarães ressaltou que “a agilização das desapropriações e reassentamentos nas margens da BR 381, na saída da capital, resolverá dois problemas de caráter humanitário: proporcionar condições dignas e seguras para as famílias residentes na área e melhorar a fluidez do tráfego, especialmente beneficiando pacientes em ambulâncias e ônibus que transportam pessoas para exames e internações na capital.

“Sabemos que os custos das desapropriações e reassentamentos não são responsabilidades das prefeituras de Belo Horizonte, Sabará e Santa Luzia. O que pedimos é o apoio dessas prefeituras ao DNIT na localização de áreas para os reassentamentos,” finalizou Ailton Guimarães, prefeito de Nova União e presidente da Associação dos Municípios do Médio Piracicaba (AMEPI).”

O Pró-Vidas aguarda agora a publicação do edital para o lote 8B, no trecho Ravena/Av. Cristiano Machado (BH).