A duplicação da BR-381, considerada uma das principais obras de infraestrutura rodoviária de Minas Gerais, registrou avanços significativos em 2024. Graças à mobilização do Movimento Pró-Vidas da BR-381, a concessão da rodovia foi destravada, e obras estruturais estão em andamento para melhorar a segurança e a mobilidade no trecho entre Caeté e Governador Valadares.

Após anos de paralisação e três tentativas fracassadas de leilão, a BR-381 está mais próxima de se tornar uma rodovia moderna e segura. Em 2024, o Movimento Pró-Vidas, criado em 2022 por lideranças locais, consolidou uma série de ações que culminaram na reformulação do edital de concessão e no início de obras importantes. Uma das principais mudanças foi a decisão do governo federal de assumir diretamente a duplicação do trecho entre Belo Horizonte e Caeté, com as obras divididas nos lotes 8A e 8B, enquanto a concessão ficou limitada ao trecho de Caeté a Governador Valadares.

A reformulação do edital, um marco no processo, foi resultado de intensa articulação promovida pelo Movimento Pró-Vidas. Duas Cartas Abertas foram enviadas a órgãos como o Ministério dos Transportes, ANTT e TCU, com o apoio de 28 prefeitos, 28 presidentes de câmaras municipais, 15 entidades empresariais e três associações de municípios, entre outros. O objetivo foi tornar o edital mais atrativo para as empresas e garantir soluções para o crônico congestionamento na saída de Belo Horizonte.

RECONHECIMENTO E MOBILIZAÇÃO REGIONAL

Em reconhecimento aos esforços pela melhoria da BR-381, o Movimento Pró-Vidas lançou o Troféu Mascote Trankilin. A iniciativa premia anualmente pessoas e entidades que contribuem para a evolução da rodovia. Em 2024, o ministro dos Transportes, Renan Filho, recebeu a honraria na categoria Ouro, acompanhado de outros premiados como o ministro do TCU, Antônio Anastasia, e o diretor da ANTT, Guilherme Sampaio.

IMPACTO DAS AÇÕES

Ao longo de 2024, o Movimento Pró-Vidas promoveu reuniões com órgãos governamentais, lideranças locais e a iniciativa privada para destravar processos e resolver gargalos críticos. Entre as iniciativas destacam-se:

– Pressão para soluções no reassentamento de famílias na saída de Belo Horizonte;

– Intermediação para a liberação de licenças ambientais;

– Articulações para evitar cortes no orçamento federal destinado à obra;

– Desenvolvimento de parcerias com entidades como Crea-MG e Fiemg Regional Vale do Aço.

PERSPECTIVAS PARA 2025

As metas para o próximo ano incluem a implementação da Rede 381, um grupo de interlocução para acompanhar as obras e promover oportunidades de negócio na região. Também serão realizados eventos para aproximar fornecedores locais da concessionária, além de encontros com transportadoras e órgãos públicos para mitigar transtornos durante as intervenções.

SOBRE O MOVIMENTO PRÓ-VIDAS

Criado em 2022 e idealizado por Clésio Oliveira Gonçalves, ex-presidente da Câmara Municipal de João Monlevade, o Movimento Pró-Vidas da BR-381 é composto por lideranças regionais e representantes de entidades empresariais. Seu objetivo é garantir que a BR-381 seja totalmente duplicada, transformando-a em um corredor seguro para o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais.