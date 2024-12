No dia 22 de dezembro, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) completa 55 anos de uma trajetória marcada por superação, inovação e compromisso com a saúde, a educação e o bem-estar das comunidades onde atua. Criada em 1969 com o propósito de gerir o Hospital Márcio Cunha (HMC) e o Colégio São Francisco Xavier (CSFX), a Fundação tornou-se referência nacional, ampliando significativamente suas frentes de atuação ao longo das décadas.

Desde o início, a FSFX demonstrou um olhar visionário ao adaptar-se às mudanças e necessidades da sociedade, sempre com foco em excelência. Entre os grandes marcos dessa história, estão a inauguração de novas unidades, como o Centro de Odontologia Integrada (COI), que há mais de quatro décadas cuida da saúde bucal, e a Unidade II do HMC, que elevou a capacidade de atendimento hospitalar. A criação de iniciativas como a Usisaúde, que revolucionou o acesso à saúde suplementar, e a Vita Soluções em Saúde Ocupacional, que leva qualidade de vida aos trabalhadores, são exemplos claros de sua busca incessante por inovação.

Outro destaque da jornada foi a inauguração do CSFX Técnico, que amplia as oportunidades educacionais, e a gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), em Itabira, reforçando o compromisso da Fundação com a saúde pública de qualidade naquela região. Essa trajetória é o resultado do trabalho de muitas mãos e do desejo constante de transformar vidas por meio de serviços humanizados e inovadores.

Em celebração aos seus 55 anos, a FSFX organizou, ao longo do mês de dezembro, uma exposição especial que percorreu suas unidades de negócios. A mostra trouxe um rico acervo de imagens, documentos e relatos, relembrando momentos marcantes, conquistas e desafios superados. Foi uma oportunidade de conectar colaboradores, parceiros e a comunidade à essência e ao legado da Fundação.

SHOW DE PRÊMIOS: VALORIZANDO QUEM FAZ A DIFERENÇA

Outro destaque das comemorações foi o show de prêmios realizado especialmente para os colaboradores, protagonistas dessa história de sucesso. Durante o evento, foram sorteados 70 prêmios, incluindo Smart TVs de 50”, airfryers, smartphones, dispositivos Alexa, tablets, churrasqueiras elétricas e bicicletas mountain bike. A ação celebrou o aniversário da FSFX e principalmente teve o intuito de reconhecer o papel essencial dos profissionais que dedicam suas vidas à missão da Fundação.

Em um momento de celebração e gratidão, o diretor-presidente da FSFX, Flaviano Feu Ventorim, reforçou a importância das pessoas que constroem a história da Fundação. “Chegar aos 55 anos é uma conquista extraordinária, que reflete a força do trabalho conjunto de colaboradores, parceiros e da comunidade que confia em nós. Ao longo dessa trajetória, cada desafio enfrentado e cada vitória alcançada foram possíveis graças ao esforço e à paixão de milhares de pessoas. Meu mais profundo agradecimento a todos que fizeram e fazem parte dessa jornada. O futuro é promissor, e juntos continuaremos transformando vidas e impactando positivamente a sociedade”, celebra Flaviano.

CELEBRAR O PASSADO COM COMPROMISSO COM O FUTURO

Mais do que celebrar o passado, a FSFX reforça seu compromisso com o futuro. Os desafios da saúde e da educação continuam a exigir inovação, eficiência e humanização, valores que a Fundação coloca no centro de sua atuação. Com 55 anos de história, a FSFX mantém a missão de construir um legado sólido e sustentável, contribuindo para um mundo mais saudável e justo.

Alguns colaboradores da FSFX, que ajudaram a construir essa história, compartilham como a Fundação marcou profundamente suas vidas. Entre eles está Ana Cristina, carinhosamente conhecida como Tininha, que já está há 37 anos na FSFX. “Eu trabalhava em casa de família. Mesmo sem experiência, a Fundação me deu uma oportunidade. Entrei para trabalhar no Xerox, depois no atendimento e hoje estou como secretária da presidência. Aqui pude fazer vários amigos. Vi e ainda vejo a Fundação crescer de uma maneira espetacular, tudo isso com o empenho de todos. Hoje o sentimento que fica é de gratidão e felicidade por todo esse período”, diz Tininha, com a emoção de quem vive a trajetória de transformação e conquistas da Instituição.

Raimundo Silva, técnico eletromecânico, também faz parte dessa história com seus 38 anos de dedicação. Ele começou na Fundação trabalhando na limpeza, mas sua jornada tomou novos rumos. “Comecei na Fundação trabalhando na limpeza, tive a oportunidade de trabalhar na elétrica. A empresa me proporcionou aprender essa profissão, com treinamentos e me valorizando. Hoje estou aqui fazendo parte da história da Instituição, na qual posso dizer que ajudei a construir as unidades. E só tenho a agradecer por todo esse período”, destaca Raimundo, com um brilho nos olhos ao relembrar o quanto evoluiu pessoal e profissionalmente.

E entre os pilares dessa trajetória de 55 anos está Eliana Pereira, do Call Center, que há impressionantes 42 anos dedica seu trabalho ao atendimento ao público. “São mais de quatro décadas. Vi a Fundação crescer muito, presenciei várias inaugurações, dentre elas o local onde estou, o Call Center, que antes era no Hospital. A FSFX cresceu muito, fazendo história nesses 55 anos. Fico feliz em ver isso acontecer”, relata Eliana, com a satisfação de quem acompanha cada passo dessa evolução e carrega no coração o orgulho de ter feito parte dessa caminhada.

Essas histórias representam apenas uma pequena parte das milhares de pessoas que foram essenciais para o sucesso da FSFX. Como destaca Flaviano, são exemplos como esses, de dedicação e contribuição ao longo desses 55 anos, que inspiram a construção de um futuro ainda mais sólido para a Fundação. “Quando vejo histórias de colaboradores que estão aqui há muitos anos, isso me motiva ainda mais para construir juntos um futuro promissor para a Fundação. Com uma gestão focada na humanização, tenho a confiança de que estamos no caminho certo para que os nossos colaboradores, beneficiários, alunos e toda a comunidade colham frutos e sintam orgulho de ter a FSFX ao seu lado”, afirma o diretor-presidente.

Essa trajetória não seria possível sem a confiança da comunidade e o esforço de cada colaborador que, dia após dia, transforma desafios em oportunidades. Que os próximos anos tragam ainda mais conquistas e realizações, consolidando a Fundação São Francisco Xavier como um exemplo de dedicação e excelência.

FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

