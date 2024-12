O período pós-Natal marca a tradicional temporada de trocas de presentes, mas muitos consumidores desconhecem seus reais direitos nessa situação. O Procon-SP esclarece que estabelecimentos comerciais não têm obrigação legal de trocar produtos por motivos de gosto ou tamanho, exceto quando há compromisso explícito no momento da compra ou em casos de defeito.

A troca voluntária oferecida pelas lojas deve seguir regras específicas informadas no ato da compra. Para garantir esse direito, o consumidor precisa manter o produto em perfeito estado, com etiquetas originais e apresentar a nota fiscal. Em casos de defeito, os prazos legais são de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para duráveis.

Nas compras online, existe uma proteção adicional: o direito de arrependimento. O consumidor pode devolver o produto em até sete dias após a compra ou recebimento, com direito ao reembolso integral. É recomendável, no entanto, formalizar a desistência por escrito.

O valor da troca deve respeitar o preço original da compra, mesmo em época de liquidações. Em trocas do mesmo produto, variando apenas tamanho ou cor, não pode haver cobrança adicional nem devolução de diferença. Para produtos em promoção, é importante verificar as condições do item e solicitar registro de eventuais avarias na nota fiscal.

Em caso de problemas na troca, o consumidor deve procurar o Procon de sua cidade. Em São Paulo, as reclamações podem ser registradas diretamente no site do órgão. A recomendação é sempre buscar o máximo de informações sobre a política de trocas antes de efetuar a compra, evitando transtornos futuros.

*Com informações Agência Brasil