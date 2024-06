O Consórcio é uma modalidade de compra colaborativa onde um grupo de pessoas se une com o objetivo de adquirir bens, como automóveis ou imóveis, de forma planejada e sem juros.

Funciona da seguinte maneira: cada participante paga mensalidades durante um período determinado. Com esses pagamentos, a administradora do consórcio forma um fundo comum que é utilizado para contemplar os participantes, seja por sorteio ou por lances, permitindo que eles adquiram o bem desejado antes de finalizar todas as parcelas.

No caso de consórcio de automóvel, os participantes podem ser contemplados com um carro, novo ou usado, enquanto no consórcio de imóvel, os contemplados podem adquirir casas, apartamentos, terrenos ou até usar o crédito para reformas e construção. A principal vantagem do consórcio é a ausência de juros, o que torna a compra mais econômica a longo prazo.

CONTEMPLAÇÃO ACELERADA

Já a Modalidade de Contemplação Acelerada, é constituído de um lado por um grupo de consorciados investidores que desejam rentabilidade e geram liquidez para o grupo de consorciados compradores e que desejam o bem. Desta maneira a Administradora garante que na modalidade de Contemplação Acelerada exista recursos financeiros para a contemplação de todos os consorciados com interesse de compra;

