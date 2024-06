Vítima de câncer, do qual se encontrava em tratamento em Belo Horizonte, a doutora em Direito Sheila Jorge Selim de Sales faleceu aos 67 anos. Ela era filha do ex-prefeito de Ipatinga, Jamill Selim de Sales e de Mariinha Jorge Selim de Sales.

Sheila era professora titular de direito penal na Faculdade de Direito da UFMG e, desde 1996, atuava como professora do corpo permanente no Programa de Pós Graduação em Direito da mesma instituição.

O velório será neste sábado (29), de 9 às 13h, na Sala Aquarius, do Funeral House, em Belo Horizonte.

Ela se graduou em Direito pela Faculdade de Direito Vale do Rio Doce (1982), cursou o mestrado em Ciências Penais na Universidade Federal de Minas Gerais (1983-1987) e o doutorado em Direito Penal e Criminologia na “Universita degli Studi di Roma -La Sapienza” (1988-1991), com bolsa de estudos do “Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione allo Sviluppo”.

Realizou programa sabático de pós-doutorado (2002-2003) na Università degli Studi di Roma – La Sapienza, com bolsa de estudos da CAPES, e novo pós-doutorado em 2011. Foi pesquisadora visitante na mesma instituição (2019) onde, na qualidade de professora convidada, ministrou seminário intitulado “Il sistema sanzionatorio nel codice penale brasiliano”, a convite do “Istituto di diritto penale” e do “Consiglio Nazionale delle Ricerche -CNR” (1996).

Foi consultora do CNPq. Tem experiência na área de Direito Penal e criminologia, com publicações no Brasil e no exterior, em revistas especializadas, obras de autoria coletiva e livros sobre a matéria.

O diretor da Faculdade de Direito da UFMG, Hermes Vilchez Guerrero, decretou lutou oficial de três dias, pelo falecimento da professora Sheila.

(Matéria em atualização)