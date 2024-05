A Fiemg Regional Vale do Aço promoveu nesta quinta-feira (23), em Ipatinga, o Seminário de Regularização Ambiental no intuito de instruir e capacitar o empreendedor quanto a legislação vigente, sobretudo no que diz respeito à pasta verde.

“A pasta verde conduzida pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF é uma importante chave na regularização dos empreendimentos e nos traz fundamental conscientização de que devemos observar e os diversos textos legais que versam sobre o tema. Os momentos de encontro entre os atuantes na área ambiental e o órgão ambiental, traz o alinhamento necessário para uma boa condução dos trabalhos e alcance do desenvolvimento sustentável”, pontuou a analista de Meio Ambiente da Fiemg, Renata Medrado.

Na oportunidade, cerca de 50 participantes se informaram sobre temas como: Intervenção Ambiental, Compensação Ambiental, Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental.

“Nossa proposta é de trazer para o empreendedor e para os consultores o conhecimento de como funciona todo o movimento em torno de uma regularização ambiental e ou alguma ação relacionada ao meio ambiente de competência do IEF, além de estreitar esse relacionamento. Hoje apresentamos uma novidade que é o Programa de Regularização Ambiental, instrumento vinculado ao Cadastro Ambiental Rural que é obrigatório em toda propriedade rural, sendo uma oportunidade para o produtor, empreendedor ou proprietário da terra se regularizar e conhecer os benefícios dessa regularização”, explicou Ariane Araújo, supervisora Regional Rio Doce do IEF.

Ariane destacou que o escritório do IEF, que fica em Governador Valadares, está à disposição do público e que mais informações podem ser acessadas pelas redes sociais do instituto.