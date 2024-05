A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e o Sebrae, em parceria com administração municipal, entregaram, na tarde desta quarta-feira (22), os alimentos arrecadados nos quatro dias da Feiraço.

Uma tonelada e meia de alimentos foi entregue ao Banco de Alimentos Gemina Alves Linhares. O recurso complementará cestas de legumes, verduras e pães que já são doadas ao Banco de Alimentos e serão distribuídas para 450 famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

ARRECADAÇÃO

Na entrada do evento, os visitantes puderam doar 1kg de alimento não perecível ou 1l de leite longa vida, que foram entregues na quarta-feira (22/5) ao Banco de Alimentos de Ipatinga. Dentre os itens arrecadados estão arroz, feijão, açúcar, macarrão, farinha, fubá, óleo e leite.

A estimativa é que 32 mil pessoas visitaram a Feiraço entre os dias 15 e 18 deste mês.

IMPORTÂNCIA

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, pontuou que os alimentos farão uma grande diferença na mesa de muitas famílias. “Sabemos que os alimentos arrecadados na feira são a maior doação que o Banco de Alimentos recebe. Com certeza isso fará muitas famílias felizes. Além de atuar no desenvolvimento do comércio, os visitantes também contribuíram com o bem-estar de muitas pessoas que necessitam de apoio em nossa cidade”, alegou.

Já o presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, ressaltou que a doação de alimentos é uma enorme conquista. “Nós não só ficamos felizes que o público pôde prestigiar diversas novidades e entretenimento na feira, mas como também ficamos satisfeitos em saber que estamos ajudando famílias carentes após a Feiraço. Os alimentos deixados na entrada do evento são mais um dos nossos marcos, e faremos ainda mais pela frente”, enfatizou.

APOIO

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, destacou que esta iniciativa contribui significativamente com o Banco de Alimentos, pois garante o direito à alimentação a muitas famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional.

“No início da nossa gestão fizemos questão de retomar as atividades do Banco de Alimentos, justamente por sabermos da importância desse equipamento. Todas as doações são fundamentais para que esse trabalho continue e avance. Quero expressar meus sinceros agradecimentos a Aciapi-CDL e Sebrae pela parceria positiva e muito benéfica que mais uma vez se manifestou na arrecadação da Feiraço.

Além disso, agradeço a todos que ao visitarem a feira fizeram questão de separar e levar o mantimento. Tenham certeza de que este gesto de doação promoverá bem-estar e dignidade a diversas famílias”, ressaltou.

AÇÕES DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

O gerente do Sebrae Minas, Fabrício Fernandes, reiterou que a Feiraço 2024 contou com ações de responsabilidade socioambiental.

“O Sebrae Minas tem como compromisso gerenciar o impacto ambiental de suas atividades por meio da utilização racional dos recursos naturais e práticas de desenvolvimento sustentável. Junto à Feiraço, atuamos com o Gaia, a fim de integrar a sociedade e criar sinergia entre os organizadores do evento. A ação possibilitou uma arrecadação de alimentos considerável, que irá beneficiar centenas de famílias. Para nós é uma satisfação e esperamos que essas ações possam ser replicadas”, afirmou.

FEIRAÇO

A Feiraço é uma realização da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e do Sebrae, em parceria com a administração municipal. Conta ainda com o apoio do Governo de Minas, da Adesiap e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

O evento ocorreu entre os dias 15 e 18 de maio, no estacionamento do Ipatingão. Em uma área de 22 mil metros quadrados, na quarta edição da Feiraço havia 180 estandes de segmentos variados. As empresas puderam expor e vender seus produtos e serviços durante os quatro dias de evento. Além de oferecer um ambiente propício para networking, uma praça de alimentação foi montada no local, onde foram realizados shows de artistas regionais.