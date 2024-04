A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), em parceria com a Polícia Militar do Meio Ambiente, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, está implementando neste mês de abril a sua nova campanha de combate às queimadas em área urbana.

Com o tema “Quando o fogo pega, a chama apaga”, servidores da prefeitura buscam conscientizar a população para evitar queimadas desnecessárias, que fogem do controle e se transformam em incêndios.

O diretor da Defesa Civil Municipal, Júlio César Teodoro, alerta que as queimadas representam grandes riscos para a população e para o meio ambiente. “São muitos os perigos iminentes. E muitas vezes o cidadão só se dá conta quando o fogo está enorme e ele se vê obrigado a chamar os bombeiros. Nós precisamos evitar isso. O fogo descontrolado só traz prejuízos, além de comprometer o solo e os mananciais”, disse.

A campanha durará três meses e estão previstas várias ações, como palestras em escolas, empresas e centros comunitários; blitz de trânsito com distribuição de material informativo; entrevistas em rádios, TVs e jornais, além de divulgações em redes sociais.

“A nossa mensagem é simples e direta: não coloque fogo na natureza! Use outras formas de limpeza dos terrenos, peça orientação aos técnicos da prefeitura ou ao Corpo de Bombeiros e faça as coisas direito”, conclama Júlio César.

PERÍODO SECO

A prefeitura alerta que a partir de agora o clima torna-se mais seco devido à estiagem e, com isso, o fogo fica propenso a propagar com mais facilidade. Por isso, as queimadas são mais comuns neste período que vai até a chegada do verão chuvoso. A recomendação dos agentes de meio ambiente é que os moradores façam a limpeza mecanizada dos terrenos e solicitem caçambas para jogar o mato fora. Caso necessário, o morador pode solicitar informações junto à Defesa Civil pelo telefone 199 ou diretamente na prefeitura, andar térreo.