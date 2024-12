O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para tempestades severas que atingem estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. O aviso, válido até quarta-feira (4), prevê riscos significativos para Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná.

As precipitações são causadas pelo quarto episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do período 2024/2025, fenômeno que teve início na manhã de terça-feira (3) e deve persistir até quinta-feira (5). A previsão indica volumes expressivos de chuva, que podem alcançar entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia.

Os moradores das áreas afetadas devem se preparar para ventos intensos, que podem atingir velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora, com possibilidade de queda de granizo. O cenário apresenta riscos de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O sistema meteorológico em questão caracteriza-se por promover dias consecutivos de céu nublado e chuvas persistentes, contribuindo para amenizar as temperaturas elevadas. Em algumas localidades, um segundo alerta foi emitido, indicando perigo potencial com chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora.

O Inmet mantém monitoramento constante da situação e recomenda que a população acompanhe as atualizações diárias dos avisos meteorológicos especiais, especialmente nas regiões sob influência da ZCAS. As informações são disponibilizadas regularmente no portal do instituto, permitindo que cidadãos e autoridades possam tomar as devidas precauções.

A intensidade e persistência das chuvas exigem atenção redobrada das autoridades e da população, principalmente em áreas de risco. O fenômeno climático atual representa um dos episódios mais significativos da temporada de chuvas, demandando preparação e vigilância constante nas regiões afetadas.