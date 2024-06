Em parceria com a Escola Estadual Dom Helvécio, a Usiminas promoveu o plantio de 100 mudas frutíferas no bairro Areal, em Ipatinga. O reflorestamento foi realizado pelos alunos em uma área da Usiminas, em frente à escola.

A diretora da escola, Nilda Ramos Costa, expressou sua gratidão pela iniciativa. “A parceria com a Usiminas demonstra à nossa comunidade escolar e à comunidade em geral a preocupação da empresa com as questões ambientais. Não poderíamos realizar esse evento sem a colaboração da Usiminas. É uma empresa comprometida com a comunidade e o meio ambiente”.

A analista de Relações Institucionais da Usiminas, Tayná Vieira, destacou a importância da empresa ser uma boa vizinha e de caminhar em conjunto com a comunidade. “Buscamos manter um diálogo aberto com os moradores, incluindo também as escolas. Para nós, essa proximidade e a escuta são fundamentais para um bom relacionamento”. A supervisora de Manutenção da Usiminas, Fernanda Cunha, afirma que a empresa será também responsável pela manutenção do local. “Estamos muito felizes em contribuir para essa iniciativa e esperamos ver essas árvores render muitos frutos”.