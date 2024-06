A cidade de Ipatinga está sendo palco da 1ª Etapa do Campeonato Mineiro de Basquete em Cadeira de Rodas, um evento que destaca a inclusão através do esporte. A competição, que acontece no ginásio do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), no bairro Veneza, está programada para os dias 7 a 9 de junho.

O campeonato conta com o apoio da Prefeitura de Ipatinga, Liga Ipatinguense de Esportes para Portadores de Deficiência (Liespe), Cemig, Usiminas, Instituto Federal de Minas Gerais e Usipa. Estas instituições se uniram para proporcionar uma estrutura adequada e segura para os atletas, garantindo a realização de um evento de alto nível. Ao todo seis equipes estão na disputa nesta etapa: Apavaço, Adefu, APP, Adefa, APDMP, AMA, equipes que representam os municípios de Ipatinga, Patos de Minas, Uberaba, Araguari, Contagem, Belo Horizonte e Ipatinga. Os atletas participantes de outras cidades estão alojados no estádio Ipatingão.

Durante os três dias de competição, equipes de diversas partes do estado irão disputar partidas emocionantes, demonstrando habilidade, estratégia e determinação. O evento não apenas destaca o talento dos atletas, mas também sensibiliza o público sobre a importância da inclusão no esporte.

Os jogos prometem atrair um grande público, que terá a oportunidade de presenciar momentos de superação e de celebrar a força do esporte adaptado. Além das partidas, o evento também servirá como um espaço de troca de experiências e aprendizado entre os participantes.

Para o secretário adjunto de Cultura, Esporte e Lazer, Bruno Rampinelli, a 1ª Etapa do Campeonato Mineiro de Basquete em Cadeira de Rodas reafirma o compromisso de Ipatinga com a promoção de eventos esportivos inclusivos e de qualidade, consolidando a cidade como um importante centro de esportes adaptados em Minas Gerais.