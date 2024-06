Após a derrota do presidente francês Emmanuel Macron nas eleições para o parlamento da França, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou uma mensagem a um círculo restrito de sua lista de contatos, sugerindo que o declínio da esquerda em países europeus como a França poderia sinalizar um padrão global.

Em sua mensagem, Bolsonaro apontou para uma possível mudança política nos Estados Unidos e no Brasil, sugerindo que ambos os países poderiam ser os próximos a testemunhar uma mudança semelhante. Este comentário ecoa as tendências políticas emergentes e as expectativas para o futuro cenário político internacional.

“A Europa se cansou da esquerda, de países sem fronteiras, da agenda 2030, esg [governança ambiental, social e corporativa], descarbonização, ideologia de gênero, libertinagens…”

“Os valores da família, respeito à propriedade privada, legítimo direito à defesa, liberdade de expressão falaram mais alto no momento certo. Estados Unidos com Trump em novembro/2024 e Brasil em 2026 serão os próximos nessa grande corrente do bem”.

Bolsonaro compartilhou a mensagem um dia após Emmanuel Macron dissolver a Assembleia Nacional, a câmara baixa do parlamento francês. Macron recorreu à dissolução para tentar relançar um governo após sucessivas derrotas para a direita.

*Com informações Metrópoles