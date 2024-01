O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (FDI), tenente-general Herzi Halevi, afirmou nesta quarta-feira (17), que “a probabilidade de guerra no norte é maior do que antes”. A declaração foi dada às tropas no norte de Israel, durante um exercício simulando uma ofensiva no Líbano.

“A probabilidade de guerra no norte é maior do que antes. Quando precisarmos, iremos em frente com todas as nossas forças”, disse.

Segundo Halevi, as Forças de Defesa israelenses estão aumentando a prontidão para o combate no Líbano.

“Temos muitas lições dos combates em Gaza, muitas delas são muito relevantes para o combate em Líbano, e há alguns que devem ser ajustados”, acrescentou.

“Não sei quando a guerra no norte [vai acontecer]. Posso dizer que a probabilidade de isso acontecer nos próximos meses é muito maior do que no passado. Posso dizer que acho que estamos começando com muito mais vantagens”, completou.

O chefe das FDI também afirmou que o objetivo das tropas que atuam na fronteira com o Líbano é “todas as comunidades do norte”.

Atualmente, cerca de 80 mil israelenses foram removidos de suas casas devido aos ataques diários promovidos pelo Hezbollah.

COMBATES NA FRONTEIRA COM O LÍBANO

Também nesta quarta-feira, 17, as Forças de Defesa de Israel afirmaram ter atingido uma célula terrorista no sul do Líbano, responsável pelo disparo de foguetes em direção a Rosh Hanikra, no norte de Israel.

O ataque terrorista foi assumido pelo Hamas. Segundo o grupo terrorista, uma filial no Líbano executou o lançamento de foguetes.

As Forças de Defesa de Israel também disseram ter atingido vários outros locais de lançamento de foguetes e infraestrutura do Hezbollah no sul do Líbano.

“Durante o dia, foram detectados vários lançamentos do Líbano em direção a Israel. Uma das equipas de lançamento, que contava com vários terroristas e disparou foguetes contra Rosh Hanikra, foi identificada imediatamente após o lançamento por uma aeronave que a seguiu e a atacou. Mais tarde, os caças da Força Aérea atacaram vários lançadores ativos e infraestruturas terroristas no sul do Líbano. Entre os lançadores que foram destruídos estava o lançador a partir do qual o tiroteio foi realizado na área de Mount Dov”, disse o porta-voz militar Daniel Hagari.

*Com informações O Antagonista