Uma misteriosa explosão devastadora atingiu um prédio residencial no bairro de Mariahoeve, em Haia, na Holanda, na manhã deste sábado (7/12), deixando quatro pessoas feridas, incluindo uma criança, e aproximadamente 20 desaparecidos sob os escombros.

O incidente ocorreu por volta das 6h no horário local (2h em Brasília), quando moradores da região foram surpreendidos por fortes estrondos. O Corpo de Bombeiros local identificou entre cinco e sete apartamentos completamente destruídos pela explosão e mantém as operações de busca e resgate.

As autoridades policiais holandesas estabeleceram um canal de comunicação para que familiares e amigos possam obter informações sobre as pessoas desaparecidas. Paralelamente, investigadores trabalham com duas linhas de investigação principais: a possibilidade de um vazamento de gás e a procura por um motorista que foi visto deixando o local em alta velocidade logo após a explosão.

A magnitude do desastre mobilizou uma operação de emergência de grande escala. Equipes especializadas em resgate trabalham intensamente nos escombros, em uma corrida contra o tempo para localizar possíveis sobreviventes. As quatro vítimas já resgatadas, entre elas uma criança, foram imediatamente encaminhadas para atendimento hospitalar.

O bairro de Mariahoeve, tradicionalmente tranquilo, transformou-se em cenário de uma operação complexa de resgate, com dezenas de profissionais de emergência trabalhando incansavelmente para minimizar as consequências desta tragédia que abalou a cidade de Haia neste início de dezembro.