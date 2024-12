O Reino Unido deportou secretamente 629 brasileiros, incluindo 109 crianças, em três voos fretados realizados durante agosto e setembro deste ano. A operação, revelada pelo jornal britânico The Guardian, marca a maior deportação em massa de cidadãos de uma única nacionalidade já realizada pelo governo britânico.

Os voos ocorreram em datas específicas, transportando centenas de brasileiros de volta ao país. O primeiro, em 9 de agosto, levou 205 pessoas, sendo 43 crianças. O segundo, em 23 de agosto, transportou 206 indivíduos, incluindo 30 menores. O último voo, em 27 de setembro, deportou 218 pessoas, das quais 36 eram crianças.

O Itamaraty contestou o termo “deportação”, afirmando que se tratava de um programa de retorno voluntário oferecido pelo governo britânico. Segundo a autoridade diplomática brasileira, os passageiros optaram por participar do Voluntary Returns Service (VRS), programa que oferece benefícios financeiros de até 3 mil libras (aproximadamente R$ 23 mil) para quem aceita retornar ao país de origem.

O governo britânico registrou um aumento de 16% no número total de retornos entre julho e setembro, comparado ao mesmo período do ano anterior. Desse total, 6.247 foram classificados como retornos voluntários, representando um crescimento de 12%. A maioria dos brasileiros deportados havia permanecido no país após o vencimento de seus vistos.

O Itamaraty ressaltou que o programa de retorno voluntário está alinhado com os princípios da assistência consular brasileira e que pode ser revisto caso os termos sejam alterados. A participação dos brasileiros no programa foi condicionada ao caráter voluntário da adesão, conforme destacado pelas autoridades diplomáticas.

*Com informações Pleno.News